Дефицит внешней торговли товарами сократился за два месяца на 55%, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-феврале 2021 года сократилось на 55,3% по сравнению с январем-февралем 2020 года – до $256,5 млн с $573,2 млн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 4,5% – до $8,48 млрд, импорт – на 0,5%, до $8,73 млрд.

Госстат уточняет, что в феврале 2021 года по сравнению с январем сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 4,3% – до $4,63 млрд, тогда как импорта –сократился на 1,1% – до $5,04 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале 2021 года было негативным и составило $415,1 млн, тогда как в предыдущем месяце сальдо также было негативным и составляло $665,1 млн.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-феврале 2021 года составил 0,97 (в январе-феврале 2020 года – 0,93).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны мира.

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2020 году экспорт товаров и услуг из Украины сократился на 7,8% – до $59,04 млрд, тогда как импорт упал на 12,5% – до $59,3 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2020 года составило $225,5 млн, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году (также отрицательное – $3,69 млрд).

При этом экспорт товаров в 2020 году сократился на 1,7% или на $841,7 млн – до $49,21 млрд, импорт товаров снизился на 11% или на $6,71 млрд – до $54,09 млрд. В итоге, отрицательное сальдо торговли товарами сократилось до $4,88 млрд, по сравнению с $10,72 млрд в 2019 году.