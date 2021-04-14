Служба внешней разведки купила еще два элитных внедорожника Toyota за 3 миллиона

Военная часть К 1410 (Служба внешней разведки Украины) 7 апреля по результатам тендера заказала ООО "Бриорсон мотор" специализированный автотранспорт на общую сумму 3,05 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 6 A/T Elegance по 1,56 млн грн за штуку цвета черный металлик.

Каждый автомобиль будет иметь акустическое лобовое стекло с тонированной полосой, отделку панели приборов черными глянцевыми декоративными вставками, отделку сидений комбинированной кожей с перфорацией, подогрев сидений, цветной дисплей 4,2"' на панели приборов, аудио систему (радиоприемник, поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлов) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 9'' и 9 динамиками, подушки безопасности, дополнительное оборудование (комплект зимних шин, коврики, комплект водителя, автокомпрессор).

В спецкомплектацию входит сейф для хранения документов в багажнике, радиоподготовка под подключение специальной аппаратуры (розетка 12V в багажном отделении) и тонировка стекол.

Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 6 A/T Elegance без дополнительного оборудования и спецкомплектации можно приобрести за 1,42 млн грн.

На торгах конкурентами "Бриорсон мотор" были ООО "ВиДи Автострада" Виталия Джуринского и ООО "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова. Их предложения были дороже: 3,07 млн грн и 3,1 млн грн соответственно.

ООО "Бриорсон мотор" (директор Андрей Ворон) через ООО "Век холдинг" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Акведук" принадлежит Вадиму Котляренко.

Как сообщалось, в марте Служба внешней разведки купила Toyota Land Cruiser Prado за 1,48 млн грн и три легковых автомобиля Toyota Camry по 1,06 млн грн.

В конце прошлого года Служба внешней разведки Украины уже купила также автомобиля Toyota Camry по 1,01 млн грн за штуку, а также три внедорожника Toyota Cruiser Prado.