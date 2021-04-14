ArcelorMittal пообещал вложить $1 миллиард в модернизацию после обысков СБУ (обновлено)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем совета директоров компании ArcelorMittal Лакшми Митталом, по итогам которой компания подписала меморандум об инвестициях на сумму около $1 млрд в новые проекты по модернизации и развитию производств.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обсудили увеличение инвестиций в Украину "с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами".

В частности, президент отметил необходимость внедрения новейших сталеплавильных технологий, которые снизят негативное влияние промышленности на окружающую среду.

"Компания как крупнейший иностранный инвестор в Украине и один из крупнейших производителей стали в мире начнет в нашей стране инвестпрограмму "Стальной миллиард", предусматривающий инвестиции в объеме почти $1 миллиард в экомодернизацию производства стали в Кривом Роге", – сказано в сообщении

Зеленский также отметил необходимость скорейшего завершения модернизации коксохимического, агломерационного и доменного производства, которые являются наибольшими загрязнителями.

"Компания подтвердила готовность завершения этой программы до конца 2023 года", – сообщает пресс-служба президента.

После встречи Лакшми Миталла с Владимиром Зеленским гендиректор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобарди и глава Миноэкономики подписали Меморандум о реализации новых инвестиционных проектов.

"Компания планирует инвестировать около $1 миллиарда в новые проекты по экомодернизации и развитию производства", – отмечается в сообщении пресс-службы Минэкономики.

При этом гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобарди отметил, что компания за 15 лет работы в Украине уже вложила более $5 млрд в развитие производства.

Как сообщалось, 8 февраля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали проверку горно-обогатительного производства на "ArcelorMittal Кривой Рог". СБУ расследует дело об умышленном занижении менеджментом предприятия налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами на 2,2 млрд грн.

В компании называли эти обвинения необоснованными, указав на "очевидно избирательный" подход силовиков к бизнесу "ArcelorMittal Кривой Рог".

Напомним, СБУ в июле 2019 года уже проводили обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в рамках расследования уголовного производства за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Обыски последовали вслед за тем, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе.

В августе 2019 года руководство завода "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщило об урегулировании претензий правоохранителей после встречи с президентом Владимиром Зеленским и переговоров с представителями Офиса президента.