ЕБРР предоставил 3,5 миллиона евро от доноров на консультации для бизнеса в Украине

Объемы нефинансовой поддержки, предоставленной в 2020 году Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке доноров украинскому малому и среднему предпринимательству, превысили 3,5 млн евро.

Об этом во время ежегодного медиабранча ЕБРР сообщила руководительница департамента поддержки и развития малого и среднего бизнеса международной института Екатерина Ригг, передает Укринформ.

Речь идет о мерах, не связанных с кредитованием или прямым финансированием производственной деятельности предприятий, - консалтинговые и консультационные услуги, обучение, повышение квалификации кадров.

Она напомнила, что среди прочего банк предоставляет классические консалтинговые услуги и работает почти со всеми отраслями украинской экономики. За исключением финансовых учреждений, военно-промышленного комплекса, табачного, игорного, страхового бизнеса, производства крепких алкогольных напитков.

"Работаем по всей территории Украины. Поддерживая представителей малого и среднего бизнеса, среди прочего обеспечиваем личный и профессиональный рост представителей украинских консалтинговых компаний. Соответствующую поддержку в Украине предоставляем более 10 лет. И каждый год можем поддержать таким образом примерно 150-170 консалтинговых проектов", - рассказала Ригг.

"К примеру, мы разработали "дорожную карту" для туристической отрасли, продолжаем сотрудничество с сельским хозяйством. Кроме секторальной поддержки, помогаем представителям бизнеса выходить на новые рынки, развиваем онлайн-платформу экспертных решений "Сеть", - уточнила она.

Благодаря этой платформе украинские предприниматели могут бесплатно получить профессиональную экспертизу своей деятельноси и бизнес-планов.

По словам Ригг, эти инструменты и предоставили ЕБРР возможность продолжать поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, практически не останавливаясь на карантин и локдауны.

Европейский банк реконструкции и развития, акционерами которого являются 64 страны и 2 международные организации, поддерживает развитие рыночной экономики и демократии. В частности, деятельность ЕБРР способствует созданию в странах-реципиентах новых рабочих мест, повышению общего уровня квалификации сотрудников, росту производственных мощностей.

Финансирование программ обеспечивают доноры Европейский союз, правительство США (в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР) и правительство Швеции.