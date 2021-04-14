Кабмин решил учитывать доходы от депозитов и поездки за границу при назначении субсидий
Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в среду, 14 апреля, изменил условия предоставления жилищных субсидий населению.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Согласно сообщению, постановлением Кабмина предусмотрено:
- пересмотреть подходы к учету имущественного состояния получателей субсидий, в частности при назначении жилищных субсидий будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.п.;
- отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могли принимать решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
- ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления дорогих покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.
Пресс-служба Минфина не приводит конкретные определенные в постановлении критерии, которые станут основанием для отмены субсидий. В повестке дня открытого заседания правительства этот вопрос также не значился.
Как сообщалось, по данным Минсоцполитики, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2021 года получили 2,85 млн домохозяйств, а ее средний размер составил 1685,58 грн.
Топ коментарі
+12 18c49ed2
показати весь коментар14.04.2021 18:06 Відповісти Посилання
+7 І ШО?
показати весь коментар14.04.2021 19:42 Відповісти Посилання
+7 Олександр Алмаз
показати весь коментар14.04.2021 21:38 Відповісти Посилання
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мені здається нас скоро обкладуть податками на податок, на сплату комуналки, а заодно і податком на несанкційне ухиляння від споживання енергоносіїв у літню пору року..
Норми вріжте чи що? А то якось з 4 кубами на метер не дуже весело...
А ... він ще "бажання миру" в очах сина сатани побачив...
А когда Кабмин начинает свои хотелки изображать под законы, я этого юмора не понимаю.
Пересмотреть нормы прожиточные, зарплаты и привести к хоть какому то здравому смыслу, с учетом услуг проживания.
Взять того же Разумкова. https://firstregion.com.ua/novyny-v-********/spyker-vr-razumkov-dal-vzajm%D1%8B-1-myllyon-dollarov/ Миллионер долларовый получает материальную помощь от государства . Кабмин тут не видит диссонанса?