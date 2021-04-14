Кабмин решил учитывать доходы от депозитов и поездки за границу при назначении субсидий

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в среду, 14 апреля, изменил условия предоставления жилищных субсидий населению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, постановлением Кабмина предусмотрено:

пересмотреть подходы к учету имущественного состояния получателей субсидий, в частности при назначении жилищных субсидий будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.п.;

отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могли принимать решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления дорогих покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.

Пресс-служба Минфина не приводит конкретные определенные в постановлении критерии, которые станут основанием для отмены субсидий. В повестке дня открытого заседания правительства этот вопрос также не значился.

Как сообщалось, по данным Минсоцполитики, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2021 года получили 2,85 млн домохозяйств, а ее средний размер составил 1685,58 грн.