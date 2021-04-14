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Кабмин решил учитывать доходы от депозитов и поездки за границу при назначении субсидий

Кабмин решил учитывать доходы от депозитов и поездки за границу при назначении субсидий

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в среду, 14 апреля, изменил условия предоставления жилищных субсидий населению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, постановлением Кабмина предусмотрено:

  • пересмотреть подходы к учету имущественного состояния получателей субсидий, в частности при назначении жилищных субсидий будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.п.;
  • отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могли принимать решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
  • ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления дорогих покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.

Пресс-служба Минфина не приводит конкретные определенные в постановлении критерии, которые станут основанием для отмены субсидий. В повестке дня открытого заседания правительства этот вопрос также не значился.

Как сообщалось, по данным Минсоцполитики, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2021 года получили 2,85 млн домохозяйств, а ее средний размер составил 1685,58 грн. 

Автор: 

Кабмін (7803) Мінфін (2948) субсидія (613)


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Топ коментарі
+12
Кушайте родные заробитчане, избиратели "величайшего", не обляпайтесь.
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14.04.2021 18:06 Відповісти
+7
И это только начало! Потом начнем считать посещения супермаркетов и базаров. А за поездку на маршрутке вообще себсидию снимать!
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14.04.2021 19:42 Відповісти
+7
Анализаторы на унитазы надо поставить. Что бы правительство понимало: ест или не ест субсидиант.
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14.04.2021 21:38 Відповісти
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Кушайте родные заробитчане, избиратели "величайшего", не обляпайтесь.
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14.04.2021 18:06 Відповісти
Шикарный закон ! Ура хуже не будет!!!
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14.04.2021 18:57 Відповісти
И єто только начало .... продукты дороже чем в Польще электричество дороже чем в ЕС Китай кинули с Мотор сич так что теперь 1.отдадим китайцам из бюджета 3 лярда за зерно и 3 лярда за Мотор сич а китайские товары изчезнут и будут только европейские и турецкие по цене выше европейских... налоги увеличили пенсии уменьшили всем кроме силовиков.. 30% бюджета на пенсии это пенсии силовиков Порошенко на свободе Гладковкий свинарчук на свободе вторая весна а где посадки ЗЕБДИЛ..А может пора ИМПИЧмент обьявлять не рэволюцию а законный импичмент
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15.04.2021 08:53 Відповісти
та да в Польше)) в Германии рафинированное масло 1.40 евро, у нас 85 грн 700 грамм)))) хай завидует нам Европа, мы самые богатые.
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15.04.2021 09:02 Відповісти
Великобритания 1 литр стоит 1.09 £
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15.04.2021 11:00 Відповісти
А что, заробитчанам запрещают платить налоги?
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14.04.2021 21:54 Відповісти
А что, они их должны платить дважды? Или сидеть на шее государства на пособии по безработице?
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15.04.2021 00:14 Відповісти
а що Україна вийшла з договору про недопустимість подвійного оподаткування?.
мені здається нас скоро обкладуть податками на податок, на сплату комуналки, а заодно і податком на несанкційне ухиляння від споживання енергоносіїв у літню пору року..
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15.04.2021 08:44 Відповісти
Чогось зовсім не смішно... перестали "клоуни" смішно жартувати.
Норми вріжте чи що? А то якось з 4 кубами на метер не дуже весело...
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14.04.2021 18:13 Відповісти
А що ти робиш зі своїми 300 кубами газу? Тримаєш 27 градусів в квартирі? Маю 44 квадрати, більше 110 кубів не йшло, налаштування 21 градус на котлі.
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14.04.2021 21:56 Відповісти
"Покращення" від янєлоха для хужєНєБудєт.
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14.04.2021 18:35 Відповісти
Сернув! Ой молодець!
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14.04.2021 19:43 Відповісти
Вовка янєлох. Ви іньшого від нього чекали?
А ... він ще "бажання миру" в очах сина сатани побачив...
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14.04.2021 23:27 Відповісти
Надо убрать субсидии всем и снизить всем платежки! Потому что они завышены во много раз и население грабят олигархическая мафия. Это нужно немедленно остановить и если эти олигархические мафии не смогут остановится и будут продолжать ненасытно обогащаться, тогда должен начаться майдан, который будет работать точечно против олигархов и майдан этот будет в стили Судов Линча, когда приходит разъяренная толпа несправедливостью и коктейлями Молотова сжигает олигархов вместе с их хоромами! Все будет, как в кино, только в реальности. И в конце будет хепи енд, что уберутся все накрутки мафии и люди станут жить счастливо и без олигархов и с небольшими ежемесячными платежками. А устранив олигархов - это даст огромный глоток воздуха во всех сферах экономики, когда уберутся оттуда грабли олигархов и люди и зарабатывать станут больше и свобода появится в бизнесе и каждый сможет заниматься, чем захочет и без гнета мафии.
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14.04.2021 18:38 Відповісти
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14.04.2021 19:04 Відповісти
НАМ ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ЛИНЧЕВАНИЕ БАНДИТОВ ВО ВЛАСТИ, СПЕВШЕЙСЯ С ОЛИГАРХАМИ - ГРАБИТЕЛЯМИ НАРОДА УКРАИНЫ И СМЕНА ПУСТОГОЛОВОГО ПРЕЗИДЕНТА, ПОТАКАЮЩЕГО ИМ, ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМПОТЕНТА В ПОЛИТИКЕ,ЭКОНОМИКЕ, ГОСУДАРСТВЕННОМ И ВОЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ПОЛНЫЙ ТУПЕЦ.
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14.04.2021 20:38 Відповісти
для всего вышеизложенного два вопроса кто организует и кто заплатит участникам переворота как в 2014 г ?? США Меркель или Путин
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15.04.2021 08:55 Відповісти
Ну ну, и кто же заплатил кому-то в 2014-му за так называемый "переворот"?
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15.04.2021 09:29 Відповісти
Все правильно, бо один економить газ, тратить 4 куби на місяць, а інший 10. Або воду, один 2 куби, а інший 4. Європейці економлять не для себе, а для держави, і податки платять чесно, тому й живуть заможно.
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14.04.2021 18:39 Відповісти
Витрачаю 17 кубів води, плачу за 17 кубів. Але не розумію, чому мені тарифи за два роки вже втретє збільшують (нові багатоквартирні будинки та приватний сектор), а іншим (усі багатовартирні будинки на старих договорах) тарифи не змінюють, бо "карантин" і "немає як переоформити договори"?
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15.04.2021 09:34 Відповісти
Вам збільшують тарифи, мабуть, за надмірну витрату води. Може, ви поливаєте угіддя і маєте з того зиск. А в вартість води входить очищення і електроенергія. З питною водою тепер проблеми.
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15.04.2021 11:29 Відповісти
Та давайте уже выезд в Житомирскую или Херсонскую область приравняем выездом за границу. Куча людей выезжает или пешим переходят в Польшу или Венгрию с Румынией купить продукты и одежду,так как они там дешевле,чем в Украине, пытаются выжить. Так упыри уже и здесь палки в колеса тычут.
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14.04.2021 19:29 Відповісти
И это только начало! Потом начнем считать посещения супермаркетов и базаров. А за поездку на маршрутке вообще себсидию снимать!
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14.04.2021 19:42 Відповісти
Якщо людина має дохід з депозитів, робить дорогі покупки, їздить за кордон, чи має по кілька квартир, то сором вимагати субсидію на комуналку з держави, яка воює з окупантом.
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15.04.2021 11:17 Відповісти
те кто сидит голодный и всё отдает за коммуналку только потому что и так в семье беда есть прописан спиввласнык алконарко субсидия не положена , просто выкинут на улицу за боргы вместе с непутевым и детьми, а кто имеет депозиты (когда 60%населения не то что депозиты и проценты а концы с концами свести не могут) и мотаются по турциям и египтам возмущаются блиин -субсидию у них отнимают.
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14.04.2021 19:51 Відповісти
Ох уж эти нищие с доходами по депозитам, такие горячие!
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14.04.2021 20:03 Відповісти
ну учитывая те проценты, которые сейчас дают в банках под депозиты, то нужно иметь очень приличные суммы, чтобы депозит имел смысл, данный закон только окончательно распугает еще оставшуюся в банках "мелочевку"
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15.04.2021 00:12 Відповісти
Самый большой - альфабанк - 9,5
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15.04.2021 10:47 Відповісти
Анализаторы на унитазы надо поставить. Что бы правительство понимало: ест или не ест субсидиант.
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14.04.2021 21:38 Відповісти
При наличии депозита у бабушки на черный день - субсидии не будет. Слуги уроды.
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15.04.2021 06:54 Відповісти
Парламент пишет законы, как мне казалось.
А когда Кабмин начинает свои хотелки изображать под законы, я этого юмора не понимаю.
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15.04.2021 11:28 Відповісти
Субсидии необходимо вообще ликвидировать. Это бред какой то.
Пересмотреть нормы прожиточные, зарплаты и привести к хоть какому то здравому смыслу, с учетом услуг проживания.
Взять того же Разумкова. https://firstregion.com.ua/novyny-v-********/spyker-vr-razumkov-dal-vzajm%D1%8B-1-myllyon-dollarov/ Миллионер долларовый получает материальную помощь от государства . Кабмин тут не видит диссонанса?
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15.04.2021 11:32 Відповісти
Мудрий український народ так печеться про субсидії, що начисто забув про війну, і про наших захисників у окопах, які віддають своє життя і здоров'я за наш спокій.
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15.04.2021 11:43 Відповісти
Хто насправді неспроможний заплатити, той матиме субсидію.
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15.04.2021 11:45 Відповісти
...і умре
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15.04.2021 12:31 Відповісти
Какие субсидии,дайте людям возможность работу,снижайте налоги,отмените нелепый пдв увеличивающий стоимость жизни на четверть,хватит играть в троцкистов-социалистов.
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15.04.2021 12:28 Відповісти
Усьо ва благо народу
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15.04.2021 12:29 Відповісти

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