Коломойский использует решения украинских судов для защиты от иска в США, – "Приватбанк"

Юристы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова используют решения украинских судов для защиты в процессе по иску государственного "Приватбанка" в США.

Об сообщает пресс-служба банка, комментируя решение апелляционного суда, который признал прекращенными обязательства АО "Никопольский завод ферросплавов" Игоря Коломойского и парнеров по одному из кредитных договоров, передает Укринформ.

"На решения по такому делу ссылались ответчики в канцлерского суде штата Делавэр при рассмотрении иска "Приватбанка" к его прежним владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову о возмещении ущерба в сотни миллионов долларов, причиненного "Приватбанку" в 2016 году", – сказано в сообщении.

В "Приватбанке" считают, что рассмотрение такого дела по существу происходило с нетипичной скоростью. Так, подготовительное производство по делу было закрыто 20 января 2021 года, а рассмотрение дела по существу было назначено на пятницу 22 января 2021 года и завершено в тот же день.

"Принятое по такому делу решение обосновано выводами, которые не связаны с предметом спора в украинском процессе (в частности относительно целевого использования кредитов и источников средств для их возврата). Ответчики по делам Канцлерского Суда уже пытались использовать такие выводы в американском процессе", – подчеркивается в сообщении банка.

До национализации "Приватбанка" Никопольский завод ферросплавов выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал "Приватбанку". Завод также фигурировал в схемах вывода средств из банка.

Как сообщалось, государственный "Приватбанк" в мае 2019 года подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около $750 млн.

Банк утверждает, что бывшие владельцы выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.