В Украине могут провести третий этап испытаний израильской вакцины против коронавируса, – посол

Во время визита украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым в Израиль стороны приняли ряд решений, в частности в вопросе борьбы с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на странице в Facebook.

По его словам, общими усилиями стороны решили ряд важных для Украины вопросов, в том числе о взаимодействии в отрасли торговли, инвестиций, медицины и в вопросе преодоления пандемии COVID-19.

"В процессе переговоров стало известно, что Израиль завершает второй этап испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета. Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с дальнейшей возможностью производства вакцины, в частности и на наших мощностях", – отметил Корнийчук.

Он добавил, что израильская сторона изучает это предложение.