СНБО рассмотрит новый пакет санкций против организаторов контрабанды, – Офис президента

В Офисе президента Украины анонсировали заседание Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля, во время которого, в частности, рассмотрят ситуацию на Донбассе и второй пакет персональных санкций против организаторов контрабанды.

Об этом сообщает пресс-служа главы государства.

Обсуждение ситуации на востоке страны будет проходить в тайном режиме.

"Кроме того, члены СНБО рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций относительно организаторов и исполнителей контрабандных схем...Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждаться более широкие вопросы, котороые касаются экономической безопасности государства", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди важных вопросов, которые рассмотрит СНБО, кибербезопасность.

Напомним, 2 апреля СНБО принял решение о введении персональных санкций против лиц, причастных к организации контрабанды. Президент Владимир Зеленский сообщил, что по расчетам экспертов убытки из-за контрабанды для госбюджета достигают 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.

Также по итогам заседания СНБО более 100 работников таможенной службы, среди которых 17 руководителей, были отстранены от исполнения должностных обязанностей.