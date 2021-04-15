НАБУ договорилось об обмене информацией для расследования коррупции с Великобританией

Украина и Великобритания 15 апреля подписали меморандум об усилении сотрудничества в сфере обмена информацией для борьбы с организованной преступностью.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что документ продолжает начатое в 2015 году сотрудничество между правительством Великобритании и НАБУ. Кроме того, меморандум регулирует вопрос межведомственного сотрудничества, в частности в сфере международно-правовых запросов. Он также определяет порядок предоставления НАБУ технической помощи: оборудование, проведение обучения и предоставление экспертной помощи.

"Техническая помощь, предоставленная НАБУ правительством Великобритании, позволяет детективам получить необходимые и весомые доказательства, и повышает эффективность совершения расследований НАБУ. Так как украинская коррупция оставляет свой след во многих странах, в частности в Великобритании", – добавил директор НАБУ Артем Сытник.