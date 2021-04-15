Аргентина разрешила импорт молока и молочных продуктов из Украины

Посольство Украины в Буэнос-Айресе получило официальную ноту об открытии рынка для украинских продуктов от министерства иностранных дел Аргентины.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что для налаживания экспорта в Аргентину украинские производители молока и молочных продуктов крупного рогатого скота и буйволов должны пройти аккредитацию при Национальной службе здоровья животных и качества пищевых продуктов Аргентины (SENASA).

Аргентинская сторона позволила в условиях пандемии COVID-19 проводить аккредитацию производственных мощностей украинских предприятий дистанционно, с последующей физической инспекцией производств после нормализации эпидемической ситуации и восстановления международного авиасообщения.

"Мы уже работаем с Аргентиной: согласовали форму ветеринарного сертификата для экспорта в Аргентину коллагена и желатина, изготовленного из шкур жвачных животных. Зато из Аргентины в Украину импортируется мясо птицы, рыба и морепродукты, свежее мясо домашнего крупного рогатого скота. Открытие рынка для экспорта молока и молочных продуктов позволит расширить наше сотрудничество и создать новые возможности для украинских производителей", – отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.