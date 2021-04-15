НКРЭКУ подозревает "ДТЭК Киевские электросети" в нарушении правил при подключении дворца Ахметова (обновлено)

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" на 1,7 млн грн за ряд нарушений лицензионной деятельности.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 15 апреля, которое транслировалось на сайте НКРЭКУ.

Основанием для наложения штрафа на компанию стал ряд нарушений, в частности, несвоевременные присоединения потребителей, несвоевременные выплаты компенсаций за предоставление некачественных услуг, а также введение в эксплуатацию с нарушением законодательства объектов на 311,3 млн грн.

Кроме того, НКРЭКУ в ходе двухлетней плановой проверки лицензионной деятельности "ДТЭК Киевские электросети" установила, что компания несанкционированно и неправомерно присоединила к сетям объект в селе Плюты, который является местом проживания ее собственника Рината Ахметова.

"Формально, по документам, это санаторий, а физически – это жилище Рината Леонидовича", – сказала в ходе заседания член НКРЭКУ Ольга Бабий.

По ее словам, объект находится за пределами территории осуществления лицензионной деятельности "ДТЭК Киевские электросети", в связи с чем Нацкомиссия обязала компанию в срок до 20 мая 2021 года предоставить регулятору обновленные ведомости о местах и средствах осуществления хозяйственной деятельности, то есть расширить ее территорию.

При этом глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что вряд ли другой потребитель на территории Киевской области мог бы присоединится к сетям "ДТЭК Киевские электросети", которая осуществляет деятельность не территории города Киева.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК заявили, что клиент может самостоятельно выбирать оператора системы распределения, к которому он хочет присоединиться, при условии, что он самостоятельно и в полном объеме оплачивает стоимость присоединения.

При этом, оператор системы распределения имеет год с даты присоединения для того, чтобы официально представить информацию Регулятору об изменении территории лицензионной деятельности.

"В частности, в 2018 году заказчик обратился к "ДТЭК Киевские электросети" для присоединения своего объекта в с. Плюты Киевской области. В соответствии с законодательством, заказчик выбрал для сети ОСР "ДТЭК Киевские электросети". Заказчик оплатил полную стоимость мощности присоединения и постройки линий электропередач к его объекту", – подчеркивают в компании.

В компании утверждают, что присоединение клиента было выполнено 30 ноября 2020 года года, поэтому "ДТЭК Киевские электросети" предоставит регулятору новые данные об изменении территории лицензионной деятельности до 20 мая.

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Как сообщалось, возле села Плюты Обуховского района с 2013 года продолжается строительство дворца самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова. При этом по документам здание проходит как реабилитационно-оздоровительный комплекс.

Общая площадь имения Рината Ахметова под Киевом – 12 000 квадратных метров. Здания комплекса расположились на территории 20 га с лесом, искусственными озерами с мостиком, ландшафтным дизайном, гаражами, беседками и несколькими домами.

"ДТЭК Сети" развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Предприятия "ДТЭК Сети" обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.