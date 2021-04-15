Рада может принять в первом чтении законопроект о ликвидации ОАСК на ближайшей неделе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что парламент может на следующей неделе принять в первом чтении президентский законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (№5369).

Об этом Разумков заявил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Относительно скорости рассмотрения этого законопроекта, он определен президентом как неотложный. Я думаю, что на следующей неделе, если это будет инициировано в качестве внеочередного заседания, он (законопроект о ликвидации ОАСК) может быть рассмотрен в первом чтении в стенах Верховной рады Украины. Выйдут сроки (на внесения альтернативных законопроектов): там минимум 14 дней, а если сокращенная процедура – то до семи дней", – сказал Разумков.

При этом он исключил возможность рассмотрения законопроекта о ликвидации ОАСК во время внеочередного заседания 15 апреля.

"Мы сейчас находимся в затяжном режиме рассмотрения законопроекта №2194 (о передаче земли общинам), надеюсь в ближайшее время мы его, все-таки, рассмотрим. Сегодня у нас внеочередное заседание. Вряд ли кто-то еще будет собирать подписи – таких обращений не было (относительно проведения еще одного внеочередного заседания ВР). На этой неделе вряд ли возможно его рассмотреть", – объяснил спикер.

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.

11 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые, действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

В розыск были объявлены глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

НАБУ 17 июля 2020 года сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову и пяти другим судьям. Главе ОАСК инкриминируется ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором речь, в частности, идет о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. Затем был обнародован еще один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

В 2021 году детективы НАБУ пытались вручить главе ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, но он отказался его получать. Также Вовк систематически не являлся по повесткам о вызове в НАБУ. ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.

Впоследствии НАБУ задержало на взятке родного брата главы ОАСК Юрия Зонтова (сам Вовк сменил фамилию в 1999 году), который является одновременно адвокатом и сотрудником Службы внешней разведки (СВР). Ему избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога. Зонтов вместе с подельником подозреваются в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в ОАСК.