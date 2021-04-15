"Укравтодор" хочет собрать дополнительные средства на дороги за счет повышения акциза на автогаз

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков анонсировал ряд мер, которые будут способствовать повышению уровня поступлений в Дорожный фонд, из которого финансируется строительство и ремонт дорог.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

Выступая на онлайн-форуме Ukrainian Transport Infrastructure Week Кубраков отметил, что команда "Большого строительства" сейчас активно работает над привлечением дополнительного финансирования, в том числе на внешних рынках.

Среди дополнительных инструментов привлечения дополнительного финансирования для Дорожного фонда:

увеличение акциза на автомобильный газ;

запуск системы толлинга в Украине;

детенизация рынка топлива.

"Суммарно эти меры могут увеличить поступления в Дорожного фонда на треть. Это ускорит процесс восстановления основной сети дорог", - отметил Кубраков.

Руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цокол назвал "Укравтодор" ключевым партнером банка в Украине и напомнил, что учреждение профинансировало 5 проектов, которые были реализованы в сфере дорожного строительства, общей стоимостью 1,3 млрд евро.

Новое соглашение 2020 предусматривает реконструкцию почти 300 км трассы М-05 Киев-Одесса, строительство Северного обхода Львова и воплощение четырех реформ в дорожной отрасли.

Ключевая реформа направлена ​​на предупреждение коррупционных рисков. В агентстве уже работают консультанты банка, изучающие и анализирующие имеющиеся в "Укравтодоре" закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.

На основе их отчета до июля текущего года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию Плана в "Укравтодоре" и его подразделениях. Далее опыт сотрудничества с "Укравтодором" будет расширен на другие правительственные учреждения в Украине

По результатам 2020 года "Укравтодор" обновил 4056 км дорог государственного значения. По оценкам НБУ, инвестиции государства в дорожную инфраструктуру дали дополнительные 1,5% к ВВП.