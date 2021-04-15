Украина полностью выполнила только 12% рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией

Украина в 2020 году выполнила 61% рекомендаций Совета Европы, связанных с борьбой с коррупцией, частично и 12,2% - полностью.

Об этом говорится в обнародованном докладе группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), передает Укринформ.

Согласно приведенной статистике, по состоянию на конец 2020 году Украина не выполнила 26,8% соответствующих рекомендаций.

В то же время в Совете Европы призвали страны-члены предотвращать коррупционные риски в принятии мер, направленных на преодоление негативных последствий влияния пандемии COVID-19 на экономики.

"Правительства должны строго избегать коррупционных рисков, возникающих в связи с необходимостью принятия чрезвычайных мер по борьбе с пандемией COVID-19", - отмечается в документе.

В GRECO подчеркнули, что больше года правительства предпринимают чрезвычайные меры, которые усиливают концентрацию власти и определенным образом ухудшают ситуацию с соблюдением прав человека. Это все, по мнению экспертов GRECO, составляет коррупционные риски.

"Эти риски, в частности, могут быть в сфере государственных закупок, когда речь может идти о таких вопросах, как конфликт интересов и роль лоббистов", - сказано в докладе.

Председатель GRECO Марин Марчела, анализируя тенденции 2020 года, отметил, что в некоторых государствах-членах со стороны исполнительной или законодательной ветвей власти наблюдались заметные попытки нападений, запугивания или подчинение судебной системы.