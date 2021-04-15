Трипольская ТЭС "Центрэнерго" заказала перевод энергоблока на украинский уголь за 39 миллионов

Трипольская тепловая электрическая станция (город Украинка Киевской области) ПАО "Центрэнерго" 5 апреля по результатам тендера заказала ООО "Спецтермомонтаж-Энерго" работы стоимостью 39,33 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, до конца 2022 года компания должна выполнить техническое переоснащение котлоагрегата ст. №1 Трипольской ТЭС для перехода с антрацита марки АШ, который в Украине добывают только на оккупированных территориях, на уголь газовых марок Г и ДГ. В прошлом году у нее купили оборудование для этих работ за 65 млн грн. Гарантийный срок на работы составит полтора года.

Предложение "Спецтермомонтаж-Энерго" оказалось на 3% дешевле ожидаемой стоимости закупки.

Единственным конкурентом победителя тендера было столичное ООО "Силоджик Групп" директора Вадима Денисова и Дениса Федосенко. В 2017-2018 годах эта компания была субподрядчиком и партнером производителя системы контроля и управления во время переоснащения компанией "Спецтермомонтаж-Энерго" другого котлоагрегата ст. №4 Трипольской ТЭС. Теперь соперник подтвердил этим, что имеет необходимый опыт.

Столичной компанией "Спецтермомонтаж-Энерго" владеет и руководит Андрей Онуприенко с Харьковщины. В мае 2016 года, прежде чем стать основателем и директором фирмы, Онуприенко искал работу в Киеве с готовностью переехать во Львов, Одессу или других страны. В качестве опыта работы он указал должность ведущего инженера в фирме Duglas Alliance Ltd., связанной с Юрием Бойко. До этого два года работал в харьковском ООО "Луч", а с 2008 по 2011 годы - в ПАО "Укргидропроект".

По данным системы "YouControl", в 2016 году основателем и директором "Спецтермомонтаж-Энерго" был Евгений Кузнецов, а в 2013 году этой компанией руководили Виталий Турлак и Олег Янковский. При директоре Турлаке основателем был запорожец Роман Степанов.

С 2015 победитель выиграл тендеров на общую сумму 639,44 млн грн, из них больше всего у Трипольской ТЭС и ДСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".