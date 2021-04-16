Итоги недели: Законы о валютных кредитах, растаможка евроблях и дело для главы "Альткома"

Главные новости экономики за неделю 12 - 16 апреля.

ФИНАНСЫ

Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% годовых

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 6,5% до 7,5% годовых с 16 апреля. Прогноз Нацбанка предусматривает сохранение учетной ставки на этом уровне до конца года, но в случае ухудшения инфляционных ожиданий она может быть повышена.

Минфин сократил размещение гривневых облигаций в 5 раз из-за отсутствия спроса

Минфин на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлек 1,59 млрд грн. При этом от реализации гривневых бумаг поступило всего 216,1 млн грн из-за отсутствия спроса. На этом фоне портфель ОВГЗ нерезидентов продолжил сокращаться.

Подробнее о ситуации на рынке облигаций читайте в материале БизнесЦензор: Через можливе вторгнення РФ спекулянти виводять валюту з України

Нацбанк вновь отказался от интервенций на межбанке

Нацбанк за неделю с 12 по 16 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и неделей ранее. Тем временем, курс гривни незначительно снизился с 27,9094 грн/$ в начале недели до 27,9783 грн/$ по итогам торгов в пятницу.

Рада приняла законы о конвертации валютных кредитов и защите заемщиков

Законом предусмотрена реструктуризация всех валютных потребительских кредитов, которые обслуживались до начала 2014 года, в гривню по льготному курсу около 16,5 грн/$. Кроме того, на пять месяцев продлен мораторий на взыскание залогов по валютным ипотечным кредитам.

Кроме того, Рада внесла изменения в законодательство для повышения эффективности реструктуризации валютной ипотеки по процедуре банкротства физлица. В частности, теперь размер минимального платежа по кредиту сможет установить суд с учетом доходов заемщика.

Зеленский подписал закон о регулировании работы коллекторов

Подписанный президентом закон устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрещается требовать от родственников погасить долги заемщика. Следить за соблюдением установленных правил коллекторскими компаниями будет Нацбанк.

АМКУ начал расследование против "Приватбанка" и "Ощадбанка"

По мнению АМКУ, "Приватбанк" и "Ощадбанк", владеющие крупнейшими сетями POS-терминалов для безналичной оплаты, устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходов на интерчейндж. Банки любые нарушения при установлении комиссий отрицают.

"Приватбанк" и Monobank присоединились к системе автоматического списания долгов

К системе автоматического списания долгов украинцев уже подключены семь банков, в том числе "Приватбанк" и Monobank, работающий по лицении "Универсал Банка" Сергея Тигипко. По данным Минюста, еще 44 банка подключены к тестовой среде системы.

Подробнее о системе читайте в материале БизнесЦензор: Нові правила автоматичного списання боргів з рахунків українців

США ввели санкции против госдолга России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России, которыми финучреждениям США запрещено покупать российские гособлигации на первичном рынке после 14 июня. Сейчас доля нерезидентов в облигациях федерального займа РФ составляет около 20%.

МАКРОЭКОНОМИКА

Нацбанк ухудшил прогнозы инфляции и роста ВВП

Национальный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%. Нацбанк отметил, что экономика Украины восстанавливается медленнее, чем ожидалось, в том числе из-за низких темпов вакцинации от COVID-19.

Нацбанк также ухудшил прогноз инфляции в 2021 году до 8% с 7%, ожидавшихся ранее. Согласно обновленному прогнозу, инфляция начнет снижаться только в четвертом квартале 2021 года, тогда как раньше НБУ ожидал перелома в динамике инфляции в августе-сентябре.

ВЛАСТЬ

Кабмин выделил 6,5 миллиарда на закупку вакцины за счет лечения больных

Кабинет министров выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения расходов по программе медицинских гарантий для граждан. Теперь Служба здоровья может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг больниц в конце года.

Кабмин перенес регистрацию на получение карантинных 8 тысяч на неделю, – Шмыгаль

Предприниматели и работники из "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на 8 тыс. грн помощи от государства через систему "Дія" с 19 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее он обещал начать прем заявок на получение выплат уже с текущей недели.

Локдаун в Киеве продлили до конца апреля

Власти Киева продлили до 30 апреля жесткий карантин, включая работу транспорта по спецпропускам. По словам мэра Виталия Кличко, эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается и медицинская система может не справиться с количеством больных.

Кабмин решил учитывать доходы от депозитов и поездки за границу при назначении субсидий

Кабинет министров на закрытом заседании изменил условия предоставления субсидий населению. Теперь при назначении помощи будут учитывать доходы от депозитов, дорогие покупки, наличие сбережений в банках, покупку иностранной валюты и пересечения границы.

Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций

Кабинет министров назначил Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора недавно созданного ГП "Национальный фонд инвестиций Украины". С ноября 2020 года Милованов работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Кабмин назначил временного главу Налоговой службы на новый пятилетний срок

Кабинет министров назначил нынешнего руководителя Налоговой службы Алексея Любченко на новый пятилетний срок с 20 апреля. Любченко возглавил Налоговую 29 апреля 2020 года по процедуре на время карантина, а теперь был признан победителем конкурса на эту должность.

Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева

Президент внес в Раду проект закона "О ликвидации Окружного админсуда Киева". "Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц", – заявил президент и предложил создать в Киеве новый окружной админсуд вместо старого.

Тимошенко одолжила дочери 112 миллионов

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко одолжила своей дочери Евгении 111,87 млн грн. В декларации за 2020 год Тимошенко указывала полученные от американской Reid, Collins, Tsai LLP средства на сумму 148,35 млн грн за компенсацию вреда, причиненного репрессиями.

Порошенко получил 152 миллиона дивидендов от Rothschild Trust

Петр Порошенко задекларировал 152,4 млн грн дивидендов от компании Sequent Schweiz AG (ранее – Rothschild Trust Schweiz AG), которой передавал в управление Roshen. В 2020 году Порошенко получил 222 млн грн доходов, в том числе дивиденды на общую сумму 214 млн грн.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Рада ввела новые условия растаможки евроблях

Согласно новому порядку, введенному на полгода, минимальная ставка акцизного налога для бензинового авто возрастом от 5 до 9 лет с двигателем до 2000 куб. см составит 500 евро. Максимальная ставка для дизельного авто старше 15 лет с двигателем 5000 куб. см составит 2750 евро.

Зеленский подписал закон о легализации паспортов в приложении "Дія"

Закон закрепляет на законодательном уровне определения э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу в приложении "Дія" и приравнивает их к физическим аналогам. По данным Минцифры, сегодня около 5 млн граждан Украины уже пользуются электронными паспортами.

Рада исправила ошибку, лишившую украинцев больничных

Рада исправила допущенную в декабре ошибку, из-за которой с 30 июня была бы невозможной выплата больничных. Тем временем Фонд соцстрахования заявил, что из-за пандемии средств на выплаты больничных не хватает, но власти эту проблему не комментируют

Рада утвердила бюджет Министерства аграрной политики

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2021 год, предусмотрев расходы для Минагрополитики в сумме 9,46 млрд грн, в том числе из общего фонда госбюджета – на 6,48 млрд грн. Это решение позволит возобновить работу министерства.

ЭНЕРГЕТИКА

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Документом предусмотрено проведение сертификации НЭК "Укрэнерго", как независимого оператора системы передачи электроэнергии, по модели ISO (independent system operator), что является условием для интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E.

АРМА выбрало управителя для трубопровода окружения Медведчука

АРМА передаст арестованную судом часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в управление "Укртранснафте". Вторым претендентом на актив была компания "Прикарпатзападтранс" окружения Виктора Медведчука, которая владела трубопроводом до последнего времени.

Нацкомиссия впервые лишила лицензии облгаз

НКРЭКУ аннулировала лицензию на распределение газа ПАО "Донецкоблгаз" за злоупотребления при поставке газа с 1 августа. До этого времени власти и "Нафтогаз Украины" должны определить, кому будут переданы газопроводы, находящиеся в управлении компании.

Цены на газ в Украине выросли до максимума за два года

Цены на газ на украинском рынке к концу недели достигли 9000 грн за тысячу кубометов, что является самым высоким значением с начала февраля 2019 года. Но благодаря высоким запасам в хранилищах, газ в Украине дешевле, чем в Европе, на 300-500 грн за тыс. куб. м.

Облгазы бесплатно отобрали из газопроводов газ на 10 миллиардов, – Оператор ГТС

Обл- и горгазы в первом квартале 2021 года несанкционированно отобрали из системы магистральных газопроводов 1,1 млрд кубометров газа, в итоге задолженность облгазов перед Оператором ГТС выросла на 8 млрд грн всего за три месяца, превысив 10 млрд грн.

Производство электроэнергии по "зеленому тарифу" выросло за год в 2 раза, – "Укрэнерго"

В 2020 году ВЭС и СЭС произвели 10,1 млрд кВт-ч электроэнергии, а их доля в структуре производства выросла вдвое – до 6,8% с 3,3% в 2019 году, подсчитали в НЭК "Укрэнерго". При этом установленная мощность ВЭС и СЭС за год увеличилась на 1,9 ГВт или на 41%.

"Укрэнерго" сменило прибыль убытком на 27,5 миллиарда

По итогам 2020 года НЭК "Укрэнерго" получило чистый убыток в размере 27,5 млрд грн после прибыли на 1,86 млрд грн годом ранее. Компания за счет своего тарифа должна обеспечивать выплаты по "зеленому тарифу", но против его повышения выступает промышленность.



Прибыль "Укргидроэнерго" превысила 4 миллиарда

Государственное "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 914,3 млн грн по сравнению с 2019 годом – до 4,13 млрд грн. При этом чистый доход компании в прошлом году возрос в 1,6 раза (на 4,9 млрд грн) – до 13,15 млрд грн.

"Укрнафта" отчиталась о прибыли на 4,3 миллиарда

"Укрнафта" в 2020 году, по предварительным данным, получила 4,29 млрд грн прибыли, тогда как в 2019 году компания показала убыток на 4,06 млрд грн. Решающее влияние на финпоказатели компании оказала реализация реализация схемы по погашению ее налоговых долгов на сумму 28,9 млрд грн.

Государственные шахты получили 2,8 миллиарда убытков

По данным Минэнерго, суммарный убыток государственных шахт по итогам 2020 года остался на уровне 2,84 млрд грн. При этом добыча угля государственными предприятиями сократилась на 19,5% – до 2,8 млн тонн.

НКРЭКУ подозревает "ДТЭК Киевские электросети" в нарушении правил при подключении дворца Ахметова

НКРЭКУ в ходе проверки "ДТЭК Киевские электросети" установила, что компания неправомерно присоединила к сетям дворец Рината Ахметова в селе Плюты, который по документам проходит как санаторий. В ДТЭК нарушения отрицают, заявляя, что заказчик оплатил эту услугу.

КОРПОРАЦИИ

Dragon Capital Фиалы закрыл сделку по покупке банка Новинского

Группа компаний Dragon Capital Томаша Фиалы и экс-глава "Альфа Банка" Иван Свитек закрыли сделку по покупке "Юнекс Банка" у структур нардепа Вадима Новинского. Сумма сделки не раскрывается.

Фонд госимущества выставит на продажу ОГХК за 3,7 миллиарда

Фонд госимущества определил стартовую цену ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) на приватизационном конкурсе в размере 3,7 млрд грн. Фонд также определил условия продажи, которые еще должен утвердить Кабинет министров.

ArcelorMittal пообещал вложить $1 миллиард в модернизацию после обысков СБУ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой ArcelorMittal Лакшми Митталом, по ее итогам компания пообещала вложить $1 млрд в проекты по модернизации производства в Кривом Роге. Перед этим очередные обыски на "ArcelorMittal Кривой Рог" провела СБУ.

Антимонопольный комитет предостерег производителей цемента от повышения цен

Антимонопольный комитет не нашел объективных причин для подорожания цемента и рекомендовал производителям воздержаться от повышения цен. При этом АМКУ признал, что четыре основных производителя цемента в Украине контролируют более 90% рынка.

Государственная зерновая корпорация получила 5,8 миллиарда убытков

По итогам 2020 года АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) получило чистый убыток в размере 5,8 млрд грн, по сравнению с убытком на на сумму 1,54 млрд грн по результатам 2019 года.

Крупнейший производитель сахара в Украине увеличил чистую прибыль в 5 раз

Агрохолдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в 2020 году увеличил чистую прибыль в 5,1 раза – до 8,61 млн евро, а EBITDA – на 45,6%, до 113,42 млн евро. В то же время выручка компании сократилась на 7,2% – до 415,63 млн евро.

Оператор "Vodafone Украина" завершил год с прибылью в 1,2 миллиарда

Оператор "Vodafone Украина" в 2020 году сократил чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,2 млрд грн. При этом выручка компании в прошлом году увеличилась на 14% – до 18 млрд грн. Снижение прибыли в компании поясняют влиянием курсовых разниц.

Компания Фирташа купила новое месторождение титановых руд за 50 миллионов

Междуреченский ГОК Дмитрия Фирташа приобрел на аукционе спецразрешение на разработку участка с залежами титановых руд в Житомирской области, предложив за лот 50,1 млн грн. Предложение государственной ОГХК на торгах было всего на 100 тысяч гривен меньше.

Дочерние компании JTI и Philip Morris в Украине отменили штрафы АМКУ на 2,1 миллиарда

Апелляционный суд отменил штраф АМКУ на сумму 923 млн грн для дочерних компаний JTI в Украине по делу табачного монополиста "Тедис Украина", который был оштрафован на 3,4 млрд грн, но первым смог отменить свой штраф с помощью судов. Отмены штрафов на 1,2 млрд грн также добилась и Philip Morris.

Друг Путина оказался владельцем пяти захваченных санаториев в оккупированном Крыму

Один из ближайших друзей Путина Аркадий Ротенберг заявил, что стал собственником пяти санаториев, захваченных в оккупированном Россией Крыму. Ранее Ротенберг также заявил, что это ему принадлежит особняк под Геленджиком, который известен как "дворец Путина".

АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве

Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании, связанной с группой VS Energy российских бизнесменов, приобрести ООО "Хотел Проперти". Фирма владеет гостиницами "Славутич" и "Лыбедь" в Киеве, где российским покупателям уже принадлежат отели "Премьер Палац" и "Русь".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ сообщило о подозрении владельцу "Альткома" по делу о взятках для экс-главы "Укравтодора"

Детективы НАБУ сообщили о подозрении собственику одной из крупнейших украинских строительных компаний "Альтком" Александру Тисленко в предоставлении систематических взяток экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку, который в июле 2020 года был задержан польскими властями по подозрению в коррупции.

Глава САП повторно отменил решение прокурора закрыть дело "Роттердам+"

Руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко в третий раз принял решение закрыть расследование, предыдущие два его решения были отменены судом и главой САП.

В этот раз и.о. главы САП Максим Грищук вновь отменил решение Пономаренко. Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала проверку Пономаренко, но сменить его она упорно отказывается.