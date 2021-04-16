"Укрзализныця" уволит шестерых сотрудников по итогам расследования схода с рельсов вагонов Hyundai

В АО "Укрзализныце" завершили служебное расследование схождения 6 вагонов поезда Hyundai категории "Интерсити+" Киев-Запорожье.

Предварительные причины аварии подтвердились – грубые нарушения в содержании верхнего строения пути, передает пресс-служба компании.

За служебную халатность будет уволено 6 работников руководящего состава "Приднепровской железной дороги".

Расследование установило, что предпосылкой транспортного происшествия является несоблюдение чиновниками инструкций в части безопасной организации и выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном положении вверенных объектов инфраструктуры. А также непринятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.

Таким образом, будут уволены первый заместитель начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба колеи", начальник и заместитель начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция колеи". Также принято решение об увольнении мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути, старшего мастера и бригадира "Запорожской дистанции колеи".

Кроме этого, за нарушение должностных обязанностей будет разорван трудовой договор с заместителем директора "Приднепровской железной дороги" по вопросам инфраструктуры.

В "Укрзализныце" также отметили, что завершается процесс подсчета убытков для подготовки претензии с целью дальнейшего возмещения ущерба виновными.

Как сообщалось, 29 марта шесть из девяти вагонов скоростного пассажирского поезда Hyundai категории "Интерсити" №732 Киев - Запорожье сошли с рельсов в 50 километрах к конечной станции - Запорожье.

Как сообщали в "Укрзализныце", во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров, никто из них не пострадал.