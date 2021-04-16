Нацбанк и IFC подписали договор о развитии рынка "зеленого" финансирования в Украине (обновлено)

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко и руководитель регионального офиса Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар подписали договор о сотрудничестве для создания системы "зеленого" финансирования в Украине.

По словам Пеллмара, подписание договора приведет к положительным результатам для всех участников сектора, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что это приведет к положительным результатам для всех участников сектора, включая финучреждения, которые смогут расширять свой бизнес, выводить на рынок новые "зеленые" продукты и применять методы ESG, предприятия, которые выиграют от финресурсов, соответствующих их потребностям, и народ Украины, который выиграет, когда мы достигнем наших климатических целей", – сказал Пеллмар.

Согласно сообщению пресс-службы НБУ, сотрудничество будет осуществляться по двум программам: "Зеленое финансирование" и "Интегрированная программа по экологической, социальной и управленческой практике для содействия инвестициям в странах Европы и Центральной Азии" ("Программа ESG").

По данным IFC, в глобальном масштабе на развивающихся рынках существуют возможности для климатических инвестиций на сумму около $23 трлн к 2030 году, в том числе в Украине – на $73 млрд. Чтобы воспользоваться этим потенциалом, стране необходимо принять соответствующие стандарты и политику для построения устойчивого финансового сектора.

Согласно договору, в следующие три года НБУ и IFC будут сотрудничать в разработке стратегии Нацбанка по "зеленому" и устойчивому финансированию, а также стандартов их финансирования в Украине.

Кроме того, подписанты будут развивать способности НБУ относительно включения аспектов ESG в нормативно-правовые акты о корпоративном управлении в банках Украины и стандартов раскрытия информации о ESG для банков, а также разрабатывать требования по управлению экологическими и социальными рисками в банках.