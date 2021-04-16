Авиакомпания Windrose запустит рейсы из Киева в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог

Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") в июне запускает регулярные авиарейсы из Киева еще в три города: Ужгород, Черновцы и Кривой Рог.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что в конце прошлого года Кабинет министров утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года. Отдельными пунктами там делается упор на то, чтобы провести реконструкцию целого ряда региональных аэропортов.

"Принято решение, что уже в июне украинская авиакомпания Windrose запускает регулярные авиарейсы еще в три города - Ужгород (трижды в неделю), Черновцы (трижды в неделю) и Кривой Рог (четыре раза в неделю)", - сообщил Кирилл Тимошенко.

По его словам, перелеты будут осуществляться на самолетах ATR-72-600, предназначенных именно для региональных перевозок.

"Решение авиакомпании - еще один стимул для того, чтобы активнее развивать инфраструктуру в аэропортах", - подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.

Ранее украинская авиакомпания "Роза ветров" объединила сетью внутренних авиаперевозок такие города: Киев, Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Херсон, Запорожье и Николаев.