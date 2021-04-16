На заводе "Укрспирта" обнаружили нелегальной продукции на 4,5 миллиона, – Офис генпрокурора
Правоохранители в Харьковской области разоблачили предприятие, которое занималось незаконным изготовлением спирта.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, завод, который принадлежит госпредприятию "Укрспирт", официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт.
Во время обысков помещений завода изъято 110 тыс. литров этилового спирта на 4,5 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
Джерело: Офис генпрокурора
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