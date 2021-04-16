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На заводе "Укрспирта" обнаружили нелегальной продукции на 4,5 миллиона, – Офис генпрокурора

На заводе

Правоохранители в Харьковской области разоблачили предприятие, которое занималось незаконным изготовлением спирта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, завод, который принадлежит госпредприятию "Укрспирт", официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт.

Во время обысков помещений завода изъято 110 тыс. литров этилового спирта на 4,5 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

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Джерело:  Офис генпрокурора
завод (742) спирт (224) Укрспирт (228) Офіс Генпрокурора (458)


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