На заводе "Укрспирта" обнаружили нелегальной продукции на 4,5 миллиона, – Офис генпрокурора

Правоохранители в Харьковской области разоблачили предприятие, которое занималось незаконным изготовлением спирта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, завод, который принадлежит госпредприятию "Укрспирт", официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт.

Во время обысков помещений завода изъято 110 тыс. литров этилового спирта на 4,5 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.