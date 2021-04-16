Хранилище для возвращенного из России отработанного ядерного топлива построят до 2023 года

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) рассматривает возможность построить хранилище для приема остекленных радиоактивных отходов (РАО) из России до 2023 года.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Костюк во время рабочего визита в зону по случаю 35 годовщины аварии на ЧАЭС, передает Укринформ.

"Предприятие, которое находится в управлении ГАЗО, строит вторую очередь комплекса "Вектор", где планируется принимать отработанное ядерное топливо, которое будет заходить после переработки из России. Есть международные обязательства по конвенции. Происходит тендер, (он) на финальной стадии. Срок строительства - до марта 2023 года", - отметил Костюк.

Правительство приняло решение о выделении в 2018 году 86,27 млн грн Министерству экологии и природных ресурсов на финансирование строительства и ввода в эксплуатацию инфраструктуры для приема на долгосрочное хранение с последующим захоронением остекленных высокоактивных радиоактивных отходов.

Централизованное захоронение и долговременное хранение РАО будет осуществляться на площадке комплекса производств по дезактивации, транспортировке, переработке, захоронению радиоактивных отходов "Вектор" на территории зоны отчуждения. Промышленная зона (зона обращения с РАО) исключена из территории Чернобыльского заповедника и не входит в территории, резервируемые для последующего завещания.

Хранилище остекленных РАО предназначено для приема в собственность государства, подготовки и промежуточного хранения отходов сроком до 100 лет; оснащенное соответствующими защитными инженерными барьерами, системами электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, видеонаблюдения, очистки загрязненного воздуха и радиометрического контроля. Впоследствии все отходы должны быть захоронены в геологическом хранилище.

Весной 2020 года стало известно, что строительство хранилища остекленных РАО задерживается из-за недофинансирования. Несмотря на то, что "Энергоатом" отсчитывал все платежи в фонд обращения с радиоактивными отходами, эти средства не направлялись на обращение с РАО.

ГП НАЭК "Энергоатом" может попасть под штрафные санкции от Российской Федерации из-за задержки строительства хранилища остекленных высокоактивных радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработанного ядерного топлива.