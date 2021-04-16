Собственником торговой марки на связь 5G в Украине оказался нардеп от партии Зеленского

Собственником зарегистрированного в Украине товарного знака для услуг связи "5G" стал народный депутат от "Слуги народа" заместитель главы парламентского Комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко.

Согласно базе "Укрпатента", знак "5G" был зарегистрирован в Украине еще в 2010 году и это свидетельство действительно до 2030 года, передает Ain.ua.

Сначала этот товарный знак был зарегистрирован на ООО "ИМК", но потом права передали Федиенко. Согласно информации на сайте Верховной Рады, до избрания депутатом Федиенко был директором фирмы "ИМК". В одном из недавних интервью он прогнозировал, что связь стандарта 5G появится в Украине не раньше, чем через 5 лет.

Товарный знак "5G" зарегистрирован для широкого перечня услуг, в том числе для услуг связи, видеосвязи, интернет-доступа.

По словам патентной поверенной и CEO IPStyle Марии Ортинской, владелец такой ТМ гипотетически сможет заблокировать услуги связи с таким названием. Но не сможет влиять на импорт, к примеру, мобильных телефонов с 5G в названии, поскольку телефоны относятся к другому класу товаров и услуг, который при регистрации этой торговой марки указан не был.

В то же время Ортинская отмечает, что если операторы будут выходить на рынок с такими услугами, то можно будет попытаться прекратить действие свидетельства через суд.

5G сейчас – это самый продвинутый вариант мобильной связи, который уже работает в ряде стран. В Украине, по оценкам мобильных операторов, он может появиться в 2022 году.

Как сообщалось, украинские мобильные операторы уже тестируют оборудование для связи 5G. По плану Кабмина, тендер на частоты под такую связь могут провести уже в октябре 2021 года.