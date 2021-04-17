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Крупнейший производитель сахара в Украине сократил продажи на 25% на фоне роста цен

Крупнейший производитель сахара в Украине сократил продажи на 25% на фоне роста цен

Агропромышленный холдинг "Астарта" в январе-марте 2021 года сократила продажи сахара по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 25% – до 58,14 тыс. тонн при росте его цены на 66% – до 16,14 тыс. грн за тонну.

Как сообщила компания на Варшавской фондовой бирже в пятницу, продажи кукурузы упали на 69% – до 72,65 тыс. тонн при увеличении цены на 25% – до 5,59 тыс. грн/тонна, тогда как пшеницы выросли на 13% - до 3,85 тыс. тонн при ее подорожании на 72% – до 7,9 тыс. грн/тонна, передает Интерфакс-Украина.

Продажи семян подсолнечника в январе-марте 2021 года составили 3,59 тыс. тонн против 0,07 тыс. тонн в январе-марте-2020, соевого масла увеличились на 13%, до 12,62 тыс. тонн, а соевого шрота сократились на 15%, до 39,77 тыс. тонн. Вся эта продукция также существенно выросла в цене, в частности подсолнечник – на 44%, до 11,29 тыс. грн/тонна, соевое масло – на 69%, до 29,49 тыс. грн/тонна и соевый шрот – на 72%, до 15,2 тыс. грн/тонна.

По данным компании, продажи молока в первом квартале 2021 года увеличились на 2% - до 24,2 тыс. тонн при росте цены на 15% – до 11,76 тыс. грн/тонна.

Таким образом суммарный объем реализации продукции "Астартой" составляет 2,7 млрд грн, что на 0,1% превышает показатель первого квартала 2020 года, в частности продажи сахара выросли на 24,6% – до 938,2 млн грн, соевого шрота – на 45,7%, до 604,4 млн грн, соевого масла – на 91,1%, до 372,2 млн грн, молока – на 17,8%, до 284,7 млн грн, тогда как кукурузы сократились в 2,6 раза – до 406,3 млн грн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Как сообщалось, "Астарта" в 2020 году увеличила чистую прибыль в 5,1 раза – до 8,61 млн евро, а выручка сократилась на 7,2% – до 415,63 млн евро.

В гривневом эквиваленте чистая прибыль "Астарты" в 2020 году выросла в 7,5 раз – до 266,4 млн грн, а выручка снизилась совсем незначительно – до 12,98 млрд грн.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
цукор (271) Астарта (107)


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Топ коментарі
+5
Очень удобно: работы стало меньше, продажи сокращены, но зато увеличены цены. Компания ничего не потеряла, а совсем наоборот.
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18.04.2021 20:27 Відповісти
+3
Особливо за рахуно підвищення цін на продукти для нашого населення!- Шахраї!!!
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18.04.2021 20:42 Відповісти
+1
Давно ожидаемо. Вслед за посягательством на власть олигархов следует резкое ухудшение условий жизни граждан, которые с восторгом примут смещение обнаглевшего "узурпатора" власти олигархов.
Ждем теперь визга что цену поднял президент - ЛИЧНО.
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17.04.2021 10:53 Відповісти
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Давно ожидаемо. Вслед за посягательством на власть олигархов следует резкое ухудшение условий жизни граждан, которые с восторгом примут смещение обнаглевшего "узурпатора" власти олигархов.
Ждем теперь визга что цену поднял президент - ЛИЧНО.
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17.04.2021 10:53 Відповісти
Шо вы мелете? В мире начался новый сырьевой цикл, растет в цене все, от зерна до металлов и жидкостей. Причем тут зелепузик-ноготок?
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18.04.2021 19:56 Відповісти
Про "посягательства на власть олигархов" можно поподробнее. Особенно интересно о Коломойском, Фирташе и Ахметове.
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19.04.2021 13:23 Відповісти
Очень удобно: работы стало меньше, продажи сокращены, но зато увеличены цены. Компания ничего не потеряла, а совсем наоборот.
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18.04.2021 20:27 Відповісти
Особливо за рахуно підвищення цін на продукти для нашого населення!- Шахраї!!!
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18.04.2021 20:42 Відповісти
Создается искуственный дефицит продуктов и цены растут, а АМКУ при этом не кует, ни мелет. Впрочем, как всегда. В украинских реалиях совершенно бесполезный орган.
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19.04.2021 12:11 Відповісти
Ось вам і результат друку грошей.
Але, панове, не засмучуйтеся, далі буде.
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19.04.2021 12:52 Відповісти
ХА_ХА
Чистая прибыль 2% от оборота!!!! Вот это я понимаю уклонение от уплаты налогов!
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19.04.2021 17:20 Відповісти
Никто не создает предприятие для того чтобы платить налоги! Но ты можешь попробовать
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02.05.2021 12:44 Відповісти
Астарта кацапская контора
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02.05.2021 12:44 Відповісти

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