Крупнейший производитель сахара в Украине сократил продажи на 25% на фоне роста цен

Агропромышленный холдинг "Астарта" в январе-марте 2021 года сократила продажи сахара по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 25% – до 58,14 тыс. тонн при росте его цены на 66% – до 16,14 тыс. грн за тонну.

Как сообщила компания на Варшавской фондовой бирже в пятницу, продажи кукурузы упали на 69% – до 72,65 тыс. тонн при увеличении цены на 25% – до 5,59 тыс. грн/тонна, тогда как пшеницы выросли на 13% - до 3,85 тыс. тонн при ее подорожании на 72% – до 7,9 тыс. грн/тонна, передает Интерфакс-Украина.

Продажи семян подсолнечника в январе-марте 2021 года составили 3,59 тыс. тонн против 0,07 тыс. тонн в январе-марте-2020, соевого масла увеличились на 13%, до 12,62 тыс. тонн, а соевого шрота сократились на 15%, до 39,77 тыс. тонн. Вся эта продукция также существенно выросла в цене, в частности подсолнечник – на 44%, до 11,29 тыс. грн/тонна, соевое масло – на 69%, до 29,49 тыс. грн/тонна и соевый шрот – на 72%, до 15,2 тыс. грн/тонна.

По данным компании, продажи молока в первом квартале 2021 года увеличились на 2% - до 24,2 тыс. тонн при росте цены на 15% – до 11,76 тыс. грн/тонна.

Таким образом суммарный объем реализации продукции "Астартой" составляет 2,7 млрд грн, что на 0,1% превышает показатель первого квартала 2020 года, в частности продажи сахара выросли на 24,6% – до 938,2 млн грн, соевого шрота – на 45,7%, до 604,4 млн грн, соевого масла – на 91,1%, до 372,2 млн грн, молока – на 17,8%, до 284,7 млн грн, тогда как кукурузы сократились в 2,6 раза – до 406,3 млн грн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Как сообщалось, "Астарта" в 2020 году увеличила чистую прибыль в 5,1 раза – до 8,61 млн евро, а выручка сократилась на 7,2% – до 415,63 млн евро.

В гривневом эквиваленте чистая прибыль "Астарты" в 2020 году выросла в 7,5 раз – до 266,4 млн грн, а выручка снизилась совсем незначительно – до 12,98 млрд грн.