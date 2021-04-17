Пенсии у женщин в Украине на 30% ниже, чем у мужчин, – ООН

Пенсионные выплаты для женщин в Украине в среднем на 30% ниже, чем аналогичные выплаты для мужчин.

Об этом во время презентации аналитической записки Организации объединенных наций о социальной защите в Украине заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает Liga.net.

"Женщины живут дольше, кроме того стереотипы и бесплатная домашняя работа в течение всей жизни часто не позволяют им получать высокооплачиваемую работу с официальным трудоустройством, – сказала Бачелет. – Пенсионные системы, которые учитывают непропорциональную работу женщин, в частности, по уходу за детьми, могут исправить этот дисбаланс, чтобы уход за другими не ставил под угрозу права женщин".

По оценке ООН, пожилые люди составляют около 25% населения Украины, две трети из них – женщины. При этом 77% пенсионеров получают ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума. Гендерное неравенство в пенсионном обеспечении усиливает бедность среди женщин-пенсионеров, подчеркнула Бачелет.

Напомним, министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что в Украине пенсии в размере менее 2 тыс. грн получают 1,8 млн пенсионеров, что вдвое меньше, чем в 2020 году.