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SpaceХ выиграла контракт NASA на отправку астронавтов на Луну в 2024 году

SpaceХ выиграла контракт NASA на отправку астронавтов на Луну в 2024 году

Компания SpaceХ, главой которой является Илон Маск, получила контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году.

Об этом сообщили в NASA, передает Укринформ.

"NASA выбрала SpaceX для возвращения астронавтов на Луну. Я очень рада нашему партнерству со SpaceX", – сказала руководитель программы NASA по доставке людей на Луну Лиза Уотсон-Морган.

Компания Маска получила контракт на 2,9 млрд долларов, опередив такие крупные корпорации, как Blue Origin Джеффа Безоса, которая сотрудничает с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Darper и оборонный подрядчик Dynetics.

В NASA рассказали, что в будущем будут проводиться тестирования многоразового корабля Starship для обеспечения безопасности астронавтов.

Первый этап этой программы намечен на 2021 год. В рамках него запланирован беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. На втором этапе, в 2023 году, корабль облетит Луну уже с экипажем. Саму высадку на спутник NASA запланировало на 2024 год.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
NASA (100) космос (519) Місяць (44) Маск Ілон (397) SpaceX (211)


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