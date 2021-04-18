Госавиаслужба аннулировала права МАУ на три международных маршрута из Ивано-Франковска и Винницы

Госавиаслужба Украины 16 апреля аннулировала права МАУ на три международных маршрута из Ивано-Франковска и Винницы. Это предусмотрено приказом №613, который подписал глава регулятора Александр Бильчук.

Из документа следует, что от прав МАУ отказалась добровольно, передает avianews.com.

Она могла летать из Ивано-Франковска в Аликанте до четырех раз в неделю, из Ивано-Франковска в Валенсию и из Винницы в Варшаву по три раза в неделю.

Однако авиаперевозчик больше года не использовал эти маршруты. При сохранении прав на них МАУ могла столкнуться с ухудшением своих позиций при участии в конкурсе на получение прав на другие направления.

Это связано с тем, что при выборе лучшей заявки среди авиакомпаний Госавиаслужба учитывает, как они используют ранее полученные права. Этот критерий занимает треть из всех баллов, которые можно получить на конкурсе.

В связи с этим авиакомпании постепенно избавляются от прав на неликвидные маршруты, полеты по которым они не выполняют или не планируют выполнять в ближайшее время.

На авиарейсы в Испанию и Польшу несколько лет назад сняты все ограничения по числу вылетов и авиакомпаний. Таким образом, при необходимости любая украинская авиакомпания может получить права на полеты в эти государства в неограниченном количестве.

В начале апреля МАУ представила свою полетную программу на лето 2021 года. Международная сеть из регионов будет включать рейсы из Одессы в Стамбул, Тель-Авив, Вильнюс, из Харькова и Львова в Тель-Авив.