Украина и ЕС будут работать над сертификатами об иммунитете к коронавирусу, – Шмыгаль

Украина будет сотрудничать с Европейским союзом в созданит совместимых украинского и европейского Цифровых сертификатов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу.

Об этом сообщил премьер-минтстр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Соответствующие договоренности по моему поручению достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой", - написал Шмыгаль.

Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.

Совместимость украинского и европейского сертификата позволит укранцам беспрепятственно путешествовать по Европе.