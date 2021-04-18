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Украина и ЕС будут работать над сертификатами об иммунитете к коронавирусу, – Шмыгаль

Украина и ЕС будут работать над сертификатами об иммунитете к коронавирусу, – Шмыгаль

Украина будет сотрудничать с Европейским союзом в созданит совместимых украинского и европейского Цифровых сертификатов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу.

Об этом сообщил премьер-минтстр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Соответствующие договоренности по моему поручению достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой", - написал Шмыгаль.

Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.

Совместимость украинского и европейского сертификата позволит укранцам беспрепятственно путешествовать по Европе.

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Джерело:  Facebook
сертифікат (214) Євросоюз (5222) коронавірус (3210)


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А по поводу сертификации размера ануса Шмыгаль уже договорился с Европой? И в такое время такие конченые дебилы во власти...
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18.04.2021 17:53 Відповісти

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