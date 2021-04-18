Украина и ЕС будут работать над сертификатами об иммунитете к коронавирусу, – Шмыгаль
Украина будет сотрудничать с Европейским союзом в созданит совместимых украинского и европейского Цифровых сертификатов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу.
Об этом сообщил премьер-минтстр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
"Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Соответствующие договоренности по моему поручению достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой", - написал Шмыгаль.
Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.
Совместимость украинского и европейского сертификата позволит укранцам беспрепятственно путешествовать по Европе.
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