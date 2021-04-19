США рекомендуют авиаперевозчикам соблюдать осторожность при полетах над Украиной и РФ

Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA) опубликовала извещение NOTAM А0012/21, которым рекомендовала авиаперевозчикам проявлять особую осторожность при выполнении полетов над частями Московского района полетной информации и РПИ Ростов-на-Дону в России и в пределах 100 морских миль от украинских РПИ Днепр, Симферополь и Киев.

Об этом сообщает Госавиаслужба Украины, передает Интерфакс-Украина..

Данное решение было принято в связи с геополитическим напряжением, связанным с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыму.

Кроме того, было обнародовано отдельное извещение NOTAM А0013/21, которое рекомендует зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам соблюдать также осторожность при планировании полетов в РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV).

"На днях в официальном заявлении министров иностранных дел G7 было отмечено, что широкомасштабные перемещения российских войск вдоль границ Украины без предварительного уведомления представляют угрожающую и дестабилизирующее активность. Они призвали Россию прекратить провокации и немедленно снизить эскалацию напряженности в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках прямого диалога с авиационными властями США Госавиаслужбой Украины предлагается установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке страны.

"Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем", - сообщают в Госавиаслужбе.

Там напоминают, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины в 2014 году в связи с агрессией РФ против Украины и временной оккупацией Крыма были введены определенные ограничения.

"Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас является безопасным и доступным для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в Украине также действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозах для гражданской авиации с целью немедленной реакции на обнаруженные и потенциальные угрозы, возникающие в зоне конфликта.

"Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойная и контролируемая. Сейчас опасности для гражданской авиации нет", - резюмируют в ведомстве.