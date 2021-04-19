Разница в цене на ПЦР-тесты в аэропортах мира достигает $400, – Skytrax

Разница между самыми низкими и высокими ценами на ПЦР-тесты для определения COVID-19 в аэропортах мира достигает $400.

Это показало исследование британского агентства Skytrax, которое известно своими ежегодными рейтингами по определению лучшей авиакомпании и аэропорта. Оно проанализировало данные 77 воздушных ворот по всему миру, передает avianews.com..

Самый дорогой ПЦР-тест в японском аэропорту "Кансай" - $404, самый дешевый - в индийском аэропорту "Мумбай" для пассажиров внутренних рейсов - всего $8.

В странах СНГ самые низкие тарифы установлены в Минске - $15 и столице Казахстана Нур-Султане - $20.

В обоих киевских аэропортах - "Борисполь" и "Киев" - лаборатории предлагают сдать тест за $40.

В странах ЕС дешевле всего проверить себя на коронавирус методов ПЦР можно в Риге - за $44. Самая высокая ставка действует в Хельсинки - $317.

В Северной Америке мало аэропортов предлагают сдать анализ на месте. Самый дешевый ПЦР-тест в аэропорту "Форт-Лодердейл/Холливуд" - $106, самый дорогой в Сан-Франциско - $261.

Хотя инфраструктура в аэропортах по тестированию за последние полгода существенно развилась, цена, скорость и удобство тестирования остаются существенными ограничителями для увеличения числа международных поездок, отмечает агентство.

Анализ Skytrax показал, что цена выше в развитых странах, где существенную роль играют затраты на инфраструктуру, заработную плату работников и расходы лабораторий. Здесь они выше, чем в развивающихся регионах. Некоторые государства взимают налоги с тестов, что также отображается на их стоимости. Например, в Великобритании в цену включено 20% НДС.

В агентстве заметили, что страны до сих пор не стандартизировали требования к тестам, а время ожидания результата может достигать 24 или даже 96 часов в зависимости от аэропорта.

При этом в дополнение к стандартным ПЦР-тестам появились другие виды проверки людей на коронавирус. Среди них тесты на антиген, иммунохроматографический анализ, петлевая изотермическая амплификация ДНК и РНК, тест на нуклеиновую кислоту.

Расширение видов тестов, которые разрешены для совершения путешествий, могут существенно снизить затраты на путешествия. В связи с этим Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала правительства разрешить авиапассажирам сдавать экспресс-тесты на определение антигена коронавируса для совершения поездок.

По данным организации, это позволит также снизить время на тестирование и сохранить при этом высокий уровень точности, как при использовании ПЦР-тестов.

По данным Skytrax, самый дешевый тест на антиген можно пройти в аэропорту Мумбая - за $2, самый дорогой в Хельсинки - за $214. Это в 4 и 1,5 раза меньше по сравнению с ценами на ПЦР-тесты в этих же аэропортах.