ЕБРР выделил "Датагруп" $65 миллионов на покупку интернет-провайдера Volia

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет национальному оператору фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп" кредит в размере $65 млн в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба "Датагруп".

Отмечается, что кредитные средства будут в первую очередь использованы для приобретения провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia.

"Мы рады объявить о сотрудничестве с ЕБРР, результатом которого стало получение финансирования на сумму $65 млн. Эти средства будут инвестированы в бизнес для поддержания его роста и развития – приобретение компании "Воля" и полномасштабную модернизацию сети. Это финансирование поддерживает наши планы развития и позволит сделать нашу сеть самой современной на телекоммуникационном рынке Украины, поднять качество услуг на новый уровень и превзойти ожидания потребителей в качестве их надежного партнера. Мы считаем, что это только начало долгосрочного сотрудничества с ЕБРР и с нетерпением ждем многочисленных новых возможностей и масштабных проектов в будущем", - сообщил гендиректор и акционер "Датагруп" Михаил Шелемба.

В рамках сотрудничества с ЕБРР "Датагруп" также обязалась расширить свою программу стажировок и предлагать больше возможностей для обучения и трудоустройства украинской молодежи.

Напомним, в декабре 2020 года "Датагруп" достигла договоренности о приобретении в Украине 100% группы компаний Volia при полной поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

EEGF II является единственным финансовым инвестором "Датагруп" с долей 96,13% вместе с генеральным директором компании Михаилом Шелембой, доля которого составляет 3,87%.