Фонд гарантирования снова выставил на продажу долги "АвтоКрАза" Жеваго с дисконтом 97%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе пул активов АО "Дельта банк" и АО "Финансы и кредит", которые находятся в ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 11 мая в системе Prozorro.Продажи.

В пул вошли 9 кредитов юридических лиц, в залоге по которым есть несколько имущественных комплексов общей площадью 511,4 тыс. кв м, расположенные в Полтавской области.

К обеспечению по кредитам входят активы различных классов: целостные имущественные комплексы, торговые помещения, производственное и промышленное оборудование, транспортные средства. В частности, среди активов: завод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.

Часть кредитов находится в залоге Нацбанка Украины. Общая сумма задолженности по активам в составе пула составляет 10,6 млрд грн. Средний срок просрочки – более 5 лет. По 5 кредитам открыты производства Государственной исполнительной службы, по 8 - уголовные дела, по некоторым кредитам отсутствует полный пакет документов. Ранее эти активы неоднократно выставлялись на продажу, но пока не были куплены. Начальная цена лота – 332,3 млн грн.

Речь идет о задолженности группы "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго, сообщает Finbalance.

Как сообщалось, Хозсуд Полтавской области 27 января 2020 года открыл производство по делу о банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ".

Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора "Дельта Банка" и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций о признании банкротом ЧАО "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго.

Хозсуд Киева в сентябре 2018 года по иску "Ощадбанка" открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования банка в размере 555,69 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

Кроме того, ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" в январе 2019 года признано банкротом и открыта ликвидационная процедура (дело о банкротстве было инициировано должником). В мае 2020 года был признан банкротом ПАО "Херсонский завод карданных валов", а Токмакский КШЗ акционеры в марте решили ликвидировать, в частности, из-за неудовлетворительных результатов деятельности в 2018 году.

АО "АвтоКрАЗ" – единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, ПО данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн.