Директора предприятия будут судить за незаконную добычу песка на 626 миллионов, – Офис генпрокурора

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления акционерного общества по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права и нарушение правил охраны и использования недр.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый с 2017 по 2018 год в нарушение условий специального разрешения на пользование недрами и при отсутствии акта о предоставлении горного отвода организовал силами подчиненного предприятия добычу песка с Бортнического месторождения на территории Дарницкого района Киева и незаконно завладел ими", – говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн грн.