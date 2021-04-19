БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Директора предприятия будут судить за незаконную добычу песка на 626 миллионов, – Офис генпрокурора

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления акционерного общества по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права и нарушение правил охраны и использования недр.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый с 2017 по 2018 год в нарушение условий специального разрешения на пользование недрами и при отсутствии акта о предоставлении горного отвода организовал силами подчиненного предприятия добычу песка с Бортнического месторождения на территории Дарницкого района Киева и незаконно завладел ими", – говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн грн.

Джерело:  Офис генерального прокурора
