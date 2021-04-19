БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Газпром" выкупил все дополнительные мощности для транзита газа через Украину на май

"Газпром" выкупил все дополнительные мощности для транзита газа через Украину на май

"Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на май. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн куб. м в сутки, передает Интерфакс-Украина. 

Как сообщалось, на апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе – всего 124 млн куб. м в сутки.

В апреле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале - 104 млн куб. м, в марте - 119,5 млн кубов.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

Джерело:  Интерфакс-Украина
аукціон (1370) Газпром (2578) транзит газу (645)
Если покупает транзит,то это хорошо.
19.04.2021 14:27 Відповісти
Как-то это не вяжется с вторжением, между прочим.
20.04.2021 01:56 Відповісти
А кто сказал, что оно завтра будет? Поколотят целое лето понты, чтобы все свыклись, а там на август как карта ляжет - или зелупа сдаст нас с потрохами, или кацапы таки попрут как "миротворцы". Любят они в августе подлянки делать... Для нормального президента - это время подготовиться и дать отпор, но не для нашего клоуна.
20.04.2021 09:45 Відповісти
Что наш президент скажет про торговлю на крови?
20.04.2021 09:39 Відповісти

