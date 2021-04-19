Госэкоинспекция насчитала 45 миллионов ущерба в сфере обращения с отходами с начала года

Государственная экологическая инспекция Украины рассчитала более 45 млн грн убытков в сфере обращения с отходами в течение первого квартала 2021 года.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованный.

"В период с января по март (три месяца) территориальные органы Госэкоинспекции провели 1322 проверки субъектов хозяйствования и 255 проверок органов местного самоуправления на соблюдение требований по управлению отходами. По результатам мероприятий контроля вынесено 180 постановлений о наложении штрафов по статьям 52 и 82 КоАП на должностных лиц ОМС, а на представителей предприятий - 784 таких постановления. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выявленных нарушений составила 45,1 млн грн", - рассказал Мальованный.

Он отметил, что в течение три месяцев Госэкоинспекция осуществляла усиленный контроль в сфере обращения с отходами, и сейчас такие меры продолжаются.

"Проводится обследование прибрежно-защитных полос, во время которого инспекторы ГЭИ уже обнаружили сотни несанкционированных свалок и предоставили предписания устранить их. Также продолжается комплексная проверка предприятий, деятельность которых связана с обращением с медотходамы. Сейчас завершены проверки на 18 предприятиях", - отметил Мальованный.

Он подчеркнул, что основной экологической проблемой все еще остаются несанкционированные свалки. Поэтому председатель Госэкоинспекции призвал украинцев помочь в их ликвидации.

"Если вы обнаружили свалку отходов в месте, не предназначенном для этих целей, обращайтесь в Госэкоинспекцию. Самый простой способ сообщить о проблеме - с помощью чат-бота SaveEcoBot. Необходимо нажать на функцию "Пожаловаться на загрязнение", затем выбрать раздел "Отходы" и описать детали о выявленной свалке. Ваша жалоба будет автоматически сформирована и передана в Госэкоинспекцию, которая проведет проверку и даст предписания ответственным лицам устранить нарушения", - добавил Мальованный.