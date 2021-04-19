Госкосмос оценил стоимость запуска украинского спутника ракетой Илона Маска в $2 миллиона

Общая стоимость запуска украинского спутника "Сич 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в $1,99 млн.

Об этом глава агентства Владимир Тафтай сообщил в интервью ЭП.

"Конструкторское бюро "Южное" провело консультации с SpaceX, и SpaceX переадресовало своему подразделению в Германии задания на адаптацию спутника для запуска. Следовательно общая сумма контракта на сегодня составляет $1,99 млн. Это сумма уже с учетом всех технических вопросов, связанных с запуском спутника", – рассказал Тафтай.

По его словам, в этой сумме учтены дополнительные услуги.

"Сам по себе спутник не попадает в космос. Его нужно установить на ракете, запустить, спутник должен отделиться от ракеты и улететь в нужном направлении, чтобы занять нужную орбиту. Система отделения спутника от ракеты (так называемый адаптер, – ред.), с помощью которой спутник крепится к ракете и обеспечивающей его отстрел в нужном направлении на орбите, – это тоже достаточно сложная вещь", – пояснил глава Госкосмоса.

Он уточнил, что в называвшейся ранее сумме в $1 млн для запуска спутника не были учтены расходы на создание адаптера и транспортировку спутника к точке запуска. Поэтому цена в один миллион долларов является базовой – без учета всех этих опций.

Как сообщалось, ранее вице-премьер Олег Уруский заявлял, что решение выбрать американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска в декабре 2021 года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" было принято президентом Владимиром Зеленским.