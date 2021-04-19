В Украине почти год не работает ни один финансовый стимул для декарбонизации промышленности, – СМИ

В Украине уже почти год не может заработать ни один финансовый стимул для декарбонизации промышленности. В то же время, в начале апреля 2021 года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов представляет проект второго Национального определенного взноса (НВВ2), по которому планирует сократить выбросы парниковых газов на 65% по сравнению с уровнем 1990 года.

Об этом пишет "Экономическая правда" в статье "Зеленая металлургия: почему в Украине не работает ни один финансовый стимул для декарбонизации промышленности".

Как отмечает издание, минимальный объем инвестиций для всех секторов украинской экономики для выполнения НВВ2 составляет 102 млрд евро до 2030 года. Однако источники финансирования в документе не указаны. Таким образом, промышленники остались наедине с проблемой декарбонизации, им не предложено ни одного финансового стимула.

"Украинские металлурги должны преодолеть долгий путь на пути к углеродной нейтральности. Впрочем, практика развитых стран - Японии, Австралии, Великобритании – показывает, что без финансовых стимулов государства процесс декарбонизации не сдвинется с места", – пишет ЭП.

Сейчас в Украине единственным законодательно закрепленным стимулом для металлургии уменьшать выбросы СО2 является норма о зеленой электрометаллургии. Для предприятий, выбросы СО2 которых будут соответствовать европейским целевым показателям – до 250 кг СО2 на тонну стали, будет предоставляться небольшая скидка на электроэнергию, примерно 5-7%. Однако с момента принятия этой нормы прошел почти год, а правительство до сих пор не смогло разработать подзаконные акты для ее реализации. Поэтому даже этот единственный стимул в Украине не заработал.

По словам эксперта по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив "Экодия" Анны Акерман, препятствием для "озеленения" металлургии в Украине является слабая государственная экологическая политика.

Если бы экомодернизация была реальным приоритетом, правительство должно было бы стимулировать промышленников, добавляет заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам развития экономики Дмитрий Кисилевский.

Украина имеет успешные примеры такой экологической модернизации, которая соответствует требованиям European Green Deal. Ее частные инвесторы делали самостоятельно.

В Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях работают пять электросталеплавильных предприятий, построенных 10-15 лет назад. Это "Интерпайп сталь", "Электросталь", "Энергомашспецсталь", "Днепроспецсталь" и "Азовэлектросталь".

Денис Морозов, первый заместитель генерального директора "Интерпайп", рассказывает, что компания сделала самую большую экологическую инвестицию в украинскую промышленность за годы независимости страны.

"Это строительство инновационного электросталеплавильного комплекса "Интерпайп сталь" со смежными производствами общей стоимостью $1 млрд, который отвечает всем экологическим требованиям Евросоюза. Новый завод позволил закрыть устаревшее, экологически грязное мартеновское производство стали. В результате выбросы СО2 снижены в десять раз, потребление газа – в восемь раз", – утверждает он.

"Показательно, что в туристическом центре Италии, городе Удине (10 км от Венеции), расположен метзавод, который является абсолютным аналогом "Интерпайп стали". Он не отпугивает туристов и не влияет на окружающую среду. Возможно, в Украине впоследствии будет еще несколько таких "Венеций", но с халатным подходом правительства к финансовым стимулам экомодернизации придется ждать очень долго", – констатирует ЭП.