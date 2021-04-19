Одесский морской порт сократил перевалку грузов за квартал на 21%

Одесский морской торговый порт в январе-марте 2021 года перевалил 4,95 млн тонн грузов, что на 21,2% меньше, чем в январе-марте 2020 года.

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", за этот период порт сократил перевалку экспортных грузов на 23,8% - до 3,6 млн тонн, транзитных - на 17,2%, до 225,36 тыс. тонн, импортных - на 12,2%, до 1,12 млн тонн, каботажных - на 68,8%, до 3,28 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

.Перевалка наливных грузов в Одесском морпорту за указанный период упала на 19,1% - до 343,21 тыс. тонн, сухих и сыпучих грузов - на 41,3%, до 1,39 млн тонн, тарно-штучных - на 7,8%, до 3,21 млн тонн.

Перевалка контейнеров за три месяца 2021 года составила 165,918 тыс. TEU (+1,7%).

Как сообщалось, в 2020 году Одесский морпорт перевалил перевалил 23,37 млн тонн грузов, что на 7,8% меньше, чем за 2019 год.

Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.