Крупнейший порт Украины сократил перевалку грузов с начала года на 17%

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее - "Южный"), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-марте 2021 года сократил перевалку грузов на 17,1% по сравнению с январем-мартом 2020 года - до 12,44 млн тонн.

Согласно статистике госпредприятия "Администрация морских портов Украины", за три месяца 2021 года порт сократил перевалку экспортных грузов на 13,9% - до 9,56 млн тонн, импортных - на 28,8%, до 1,52 млн тонн, перевалку транзитных - на 23,3%, до 1,33 млн тонн, каботажных - на 8,7%, до 26 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина

По номенклатуре грузов порт за январь-март 2021 года сократил перевалку наливных грузов на 6,2% - до 1,39 млн тонн, сухих сыпучих - на 17,8%, до 10,24 млн тонн, тарно-штучных - на 24,1%, до 810,14 тыс. тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 50,26 тыс. TEU (-18,3%).

Как сообщалось, МТП "Пивденный" в 2020 году увеличил перевалку грузов на 14,49% по сравнению с 2019 годом - до 61,67 млн тонн.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".