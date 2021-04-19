Сервис "Дія" начал принимать заявки на выплату по 8 000 гривен из-за карантина

С 19 апреля физлица-предприниматели и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, могут получить от государства выплату в 8000 грн через систему "Дія", если их работа была приостановлена из-за введения карантинных ограничений "красной" зоны.

Инструкция о том, как оформить заявку на эту выплату, обнародована на портале "Дія".

В частности, оформить заявку можно на портале или в приложении "Дія" (сейчас услуга доступна на портале и на устройствах Android в Play Market, ожидается публикация для Apple в App Store).

Услуга доступна в течение года, в том числе для тех, кто получал материальную помощь в прошлом году.

"Помощь не нужно возвращать государству или платить с нее налоги. Также не нужно волноваться по поводу проверок вашего предприятия. Предприниматель не может уволить сотрудника, который получил помощь. Более того, мы никому не передаем информацию о получателях помощи", – подчеркивается в сообщении.

Подать заявление на получение средств можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в области. Если же область была отнесена к "красной" зоны в течение февраля-марта 2021 года, заявление можно подать до 18 мая включительно.

Получить помощь могут наемные работники юридических лиц или физлица-предприниматели, если:

основной КВЭД последний день предыдущего месяца относится к тем, которые имеют право на помощь (перечень КВЭДов опубликован на портале "Дія");

организация насчитала ЕСВ за все месяцы предыдущего квартала;

их средняя заработная плата за предыдущий квартал не превышает 30 тыс. грн в месяц;

они не работают по совместительству.

Физлица-предприниматели смогут получить помощь, если:

основной КВЭД последний день предыдущего месяца относится к тем, которые имеют право на помощь;

оплатили ЕСВ не менее чем за 6 месяцев в течение 2020 года;

вели деятельность по состоянию на последний день предыдущего месяца;

не являются наемным работником одновременно.

Напомним, что Верховная Рада приняла соответствующий закон 30 марта.

Согласно документу, помощь будет предоставляться только застрахованным лицам в случае нахождения его работодателя на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

В то же время такая помощь не будет предоставляться наемным работникам, если их работодатель не перечислил ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала.

Также получателями помощи смогут стать только плательщики ЕСВ, у которых первый вид деятельности по КВЭД попадает под карантинные ограничения.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета выделят 2,9 млрд грн.