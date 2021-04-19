ВАКС отказал в соглашении о признании вины товарища сына Гладковского по делу "Укроборонпрома" (обновлено)

Высший антикоррупционный суд отказал в утверждении соглашения о признании вины лица, обвиняемого в незаконных схемах в оборонной сфере.

Об этом говорится в сообщении ВАКС, передает Интерфакс-Украина.

"19 апреля 2021 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отказала в утверждении соглашения о признании вины в отношении лица. По версии стороны обвинения, преступная деятельность группы лиц, которая была организована и проводилась под руководством обвиняемого, привела к непоступлению в бюджет средств в результате уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму 46 млн 402 тыс. 556 грн", - говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда.

По информации суда, эти денежные средства в дальнейшем были легализованы этой же группой лиц путем совершения незаконных финансовых операций с имуществом.

"К разработанной и внедренной схеме были привлечены более тридцати юридических лиц частного права и пять государственных предприятий - участников Государственного концерна "Укроборонпром". Кроме того, согласно обвинительному акту, лицо, с которым заключен договор о признании виновности, предоставило должностному лицу государственного предприятия-участника Государственного концерна "Укроборонпром" неправомерную выгоду в размере 879 тыс 554 грн", - отмечается в сообщении.

В ВАКС отмечают, что стороны сделки о признании вины согласовали частичное освобождение обвиняемого от гражданской ответственности, установив его обязательства в будущем добровольно возместить нанесенный государству ущерб в размере 4 млн грн. Стороны также согласовали окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества без лишения права занимать определенные должности с испытательным сроком 1 год.

"Для этого обвиняемый обязывался предоставить обличительные показания в отношении других лиц, причастных к совершению указанных выше преступлений", - уточняется в сообщении.

Вместе с тем, как подчеркивают в суде, проверив соглашение о признании вины, коллегия судей отказала в его утверждении, учитывая несоответствие его условий уголовного процессуального и уголовного законов, а также интересам общества.

В частности, суд при принятии решения, в частности, опирался на прямой запрет заключать соглашение о признании вины с организатором особо тяжкого преступления.

"По убеждению коллегии судей, в условиях проведения АТО, когда государство принимало срочные меры для поиска дополнительных источников пополнения бюджета и перераспределения средств для повышения обороноспособности страны, а также для поддержки тех людей, которые оказались на территории проведения АТО, в частности, из-за введения новых налогов и льготных условий налогообложения, преступная деятельность ради личного обогащения путем уклонения от уплаты налогов, тем более в оборонной сфере с привлечением государственных предприятий-участников Государственного концерна "Укроборонпром", свидетельствует об особой дерзости и исключительный цинизм организаторов такой деятельности", - подчеркивают в ВАКС.

В сообщении суда не указывается имя лица, соглашение о признании вины которого не было утверждено судом. Как стало известно агентству, речь идет о фигуранте дела о хищениях, руководителе компании "Оптимумспецдеталь" Виталие Жукове.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля 2019 года расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Петру Порошенко.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования информации проекта Bihus.Info.