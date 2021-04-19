"Киевавтодор" заключил договоров на ремонт мостов и улиц на 500 миллионов

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" с начала года заключила пять соглашений на ремонт мостов и улиц в Киеве на общую сумму 507,77 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, капитальный ремонт деформационных швов Эстакадной части Южного мостового перехода через Днепр будет стоить 148,7 млн грн и растянется на несколько лет. Потому на этот год предусмотрена лишь половина финансирования. В календарном плане в договоре не указано, когда подрядчик ООО "Укртрансмист" начнет работы на мосту.

Этой же фирме за 146,8 млн грн заказали капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Новоконстантиновской с ул. Елены Телиги и ул. Степана Бандеры. В данном случае все работы должны быть завершены в 2021 году, однако конкретные даты неизвестны.

Также "Укртрансмист" получит 14,53 млн грн за капитальный ремонт моста №2 через р. Лыбидь на ПК 5+80 автодороги к очистных сооружений ТЭЦ-5.

Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. Толстого в течение 2021 года за 37 млн грн выполнит ООО "Мостостроительный Отряд №112". Ремонт самой улицы Толстого (от ул. Тарасовская до ул. Василия Лыпкивского) за 161,6 млн грн выполнит ООО "Киевдорстрой".

Также уже объявлен тендер на ремонт ул. Ивана Франко в Шевченковском районе Киева за 64,81 млн грн. Больше объявленных процедур по ремонту дорог и мостов нет, есть только ряд тендеров на разработку проектной документации.

В том числе сейчас идут споры за контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Реставрация с приспособлением моста им. Е. О. Патона через р. Днепр" ожидаемой стоимостью 47,21 млн грн.

Здесь заказчик отклонил фирму "Спецтермомонтаж-Энерго", которая сделала самое дешевое предложение, и фирма обжаловала свое отклонения в АМКУ. "Киевавтодор" хочет, чтобы будущий подрядчик разработал проект только через 20 месяцев. То есть проект для выполнения реставрации будет готов не раньше 2023 года. Тогда как мост уже находится в аварийном состоянии и по нему уже ограничено движение транспорта (перекрыто по одной полосе в обоих направлениях).