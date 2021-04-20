Кабмин поручил Минздраву и Нацполиции наладить обмен данными о нарушителях самоизоляции
Кабинет министров поручил Министерству здравоохранения, Министерству цифровой трансформации и Национальной полиции к маю 2021 года наладить обмен данными относительно лиц, нарушающих условия самоизоляции с использованием мобильного приложения системы "Вдома".
Соответствующее распоряжение Кабмина от 14 апреля об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19, обнародовано на сайте правительства, передает Интерфакс-Украина.
Согласно плану, также Минцифры и Центру общественного здоровья поручили к июню усовершенствовать обмен информацией относительно лиц с подтвержденным COVID-19, и контактных лиц, подлежащих самоизоляции, в частности, внедрить автоматический обмен с помощью программного интерфейса (API).
Джерело: Интерфакс-Украина
