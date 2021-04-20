БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Заявки на выплату карантинных 8 000 гривен подали 100 тысяч украинцев, – Офис президента

На утро 20 апреля около 100 тыс. предпринимателей и наемных работников, которые пострадали от карантинных ограничений, подали заявку на выплату от государства 8 000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также отмечается, что, кроме гарантированной государственной помощи, они смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

В Офисе главы государства добавили, что президент Владимир Зеленский призывает граждан активнее регистрировать обращения на портале "Дія", чтобы уже в апреле получить помощь от государства.

Напомним, с 19 апреля физлица-предприниматели и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, могут получить от государства выплату в 8 000 грн через систему "Дія", если их работа была приостановлена из-за введения карантинных ограничений "красной" зоны.

Инструкция о том, как оформить заявку на эту выплату, обнародована на портале "Дія".

В частности, оформить заявку можно на портале или в приложении "Дія" (сейчас услуга доступна на портале и на устройствах Android в Play Market, ожидается публикация для Apple в App Store).

Услуга доступна в течение года, в том числе для тех, кто получал материальную помощь в прошлом году.

Автор: 

Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2586) карантин (2077) підприємці (261) Офіс Президента (188) коронавірус (3210)
