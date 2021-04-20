Верховный Суд отменил взыскание 500 миллионов с "Приватбанка" по иску экс-жены Боголюбова

Верховный Суд 14 апреля частично удовлетворил кассационные жалобы Национального банка (НБУ) и "Приватбанка" и отменил решения судов нижестоящих инстанций, которые удовлетворили иск Елене Боголюбовой (экс-супруги бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова) и взыскании с "Приватбанка" $15,7 млн, 1,84 млн евро и 30,4 млн грн, которые были списаны с ее счетов при национализации банка в рамках операции bail-in.

Суд кассационной инстанции решил передать это дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, передает Finbalance.

Верховный Суд указал, что суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что Елена Боголюбова не является связанным с "Приватбанком" лицом, не рассмотрев при этом решение комиссии НБУ от 13 декабря 2016 года, которым она и была признана связанным с банком лицом (в ходе судебного процесса соответствующий документ не был предоставлен банком и регулятором).

"Апелляционный суд не установил и не исследовал в совокупности всех доказательств, является ли истец связанным лицом с ПАО КБ "Приватбанк". При новом рассмотрении дела следует проверить вышеприведенные обстоятельства", – говорится в постановлении Верховного Суда.

Напомним, операция bail-in, которая была проведена во время национализации "Приватбанка" в декабре 2016 года, предусматривала фактически списание долгов банка перед рядом кредиторов (в т.ч. связанными лицами и держателями евробондов) на общую сумму около 29,4 млрд грн. После завершения bail-in Минфин выкупил "Приватбанк" у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн и докапитализировал на 155 млрд грн.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Большая палата Верховного суда (ВС) передала в Печерский районный суд Киева дело по иску семьи Суркисов, в котором они оспаривают определение их центробанком связанными с "Приватбанком" лицами и обмен их средств в банке (на сумму свыше 1 млрд грн) на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

В сентябре 2020 года Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе Кабинета министров на постановление Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева, которыми государственный "Приватбанк" обязали обслуживать депозиты офшорных компаний семьи Суркисов. Общая сумма требований компаний составляет $347,4 млн. Верховный Суд приостановил исполнение решений нижестоящих судов до рассмотрения дела по сути.