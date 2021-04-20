Шесть украинских отелей получили категорию "четыре" и "три звезды"

Шесть украинских гостиниц получили категорию, а именно: две – категорию "четыре звезды", четыре – "три звезды".

Об этом сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины.

Всего во время пятого заседания Комиссии по категоризации средств размещения рассмотрели 18 заявлений, в том числе те, которые подавались повторно.

Отмечается, что житомирская гостиница Reikartz и столичная Cityhotel подтвердили свои статусы "четырех звезд", "три звезды" подтвердили одесские "Зенит" и "Мирный курорт".

Кроме того, впервые категорию "три звезды" получила гостиница Киевской области Siesta и одессакая "Улисс".

В то же время, отказ в установлении категории получила гостиница "7 дней" в Каменце-Подольском, которая претендовала на категорию "три звезды".

Напомним, Комиссия по присвоению звезд гостиницам возобновила свою работу в марте. Как сообщал министр культуры Александр Ткаченко, в Украине 75 отельеров ожидают определения категории. На "пять звезд" претендуют четыре столичных заведения и пять региональных.