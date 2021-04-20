Суд выпустил задержанного за взятки владельца "Альткома" под залог в 15 миллионов

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения владельцу компании "Альтком" Александру Тисленко в виде залога на сумму 15 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші из зала суда 20 апреля.

Сторона обвинения ходатайствовала о залоге в 49,9 млн грн, однако после заявлений Тисленко и его адвокатов судья Хамзин уменьшил залог в три раза.

На Тисленко также возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности, прибывать к детективу, прокурору, а также воздерживаться от общения с рядом лиц.

Тисленко и адвокаты утверждали, что Тисленко заказывал консультационные услуги Яцеку Палюху, через которого, по версии следствия, передавались взятки для экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака,

Также Тисленко заявил, что "у меня со Славомиром (Новаком, – ред.) были приятельские, человеческие отношения. И его просьба была ко мне относительно его трудоустройства – познакомить его с ведущими бизнесменами Украины. Не работать на меня, со мной или вместе, а познакомить... с более значимыми".

В первый день судебного заседания взять Тисленко на поруки хотели три народных депутата – Сергей Бунин от "Слуги народа", Суто Мамоян и Александр Лукашев от ОПЗЖ.

Также защита пригласила в качестве свидетелей директора компании "Wirtgen Ukraine" Сергея Кузовкина и директора ООО "Констракшн Машинери" (дилер JCB) Камена Нонева – они дали положительные характеристики владельцу "Альткома".

Следствие также установило, что Тисленко контактирует с экс-председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком. Кроме того, найденная переписка содержит сведения о других чиновниках, правоохранителях, в т.ч. работниках СБУ.

Как сообщалось, на минувшей неделе детективы НАБУ сообщили о подозрении собственику одной из крупнейших украинских строительных компаний "Альтком" Александру Тисленко в предоставлении систематических взяток экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку, который в июле 2020 года был задержан польскими властями по подозрению в коррупции.

По данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц, систематически предоставлял неправомерную выгоду в качестве "абонентской платы" руководству "Укравтодора" в обмен на проявление "лояльности" к его компаний. В целом речь идет о передаче $575 тыс. и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 годов.