Суд выпустил задержанного за взятки владельца "Альткома" под залог в 15 миллионов

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения владельцу компании "Альтком" Александру Тисленко в виде залога на сумму 15 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші из зала суда 20 апреля.

Сторона обвинения ходатайствовала о залоге в 49,9 млн грн, однако после заявлений Тисленко и его адвокатов судья Хамзин уменьшил залог в три раза.

На Тисленко также возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности, прибывать к детективу, прокурору, а также воздерживаться от общения с рядом лиц.

Тисленко и адвокаты утверждали, что Тисленко заказывал консультационные услуги Яцеку Палюху, через которого, по версии следствия, передавались взятки для экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака,

Также Тисленко заявил, что "у меня со Славомиром (Новаком, – ред.) были приятельские, человеческие отношения. И его просьба была ко мне относительно его трудоустройства – познакомить его с ведущими бизнесменами Украины. Не работать на меня, со мной или вместе, а познакомить... с более значимыми".

В первый день судебного заседания взять Тисленко на поруки хотели три народных депутата – Сергей Бунин от "Слуги народа", Суто Мамоян и Александр Лукашев от ОПЗЖ.

Также защита пригласила в качестве свидетелей директора компании "Wirtgen Ukraine" Сергея Кузовкина и директора ООО "Констракшн Машинери" (дилер JCB) Камена Нонева – они дали положительные характеристики владельцу "Альткома".

Следствие также установило, что Тисленко контактирует с экс-председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком. Кроме того, найденная переписка содержит сведения о других чиновниках, правоохранителях, в т.ч. работниках СБУ.

Как сообщалось, на минувшей неделе детективы НАБУ сообщили о подозрении собственику одной из крупнейших украинских строительных компаний "Альтком" Александру Тисленко в предоставлении систематических взяток экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку, который в июле 2020 года был задержан польскими властями по подозрению в коррупции.

По данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц, систематически предоставлял неправомерную выгоду в качестве "абонентской платы" руководству "Укравтодора" в обмен на проявление "лояльности" к его компаний. В целом речь идет о передаче $575 тыс. и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 годов.

чергове діскавері...- кради - бреши ...- і ділись із....- і буде тобі щастя...
20.04.2021 19:56 Відповісти
Форрест гамп..... ран)))
20.04.2021 20:11 Відповісти
Прийде весна, відпускати будем.
20.04.2021 20:39 Відповісти
Знаю Тисленко як людину дуже давно: приємний та порядний хлопець. А те що в нашій країні по іншому справи не йдуть, то це вже, як кажуть, "риба з голови"....
20.04.2021 21:59 Відповісти
За 2 года правления клоуна НИ ОДНОЙ реальной посадки .
Валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на $3,951 млрд и достиг $125,69 млрд, - Национальный банк Украины
Относительно ВВП долг за 2020 год увеличился с 78,6% до 83,4%. .. мира нет экономики нет заводы закрываются цена жизни повышается деньги превращаются в НИчто ... и всё это напрминает 2015 год правление БАРЫГИ... а что у нас с Барыгой??? да на свободе богатеет -отжав за время правление у многострадальной Украины ВСЁ... отнял у конкурентов ВСЁ и стал богаче в 16 раз
21.04.2021 09:52 Відповісти
залог должны убрать вообще, потому что это тоже легализованная коррупция по нарушению правил.
21.04.2021 12:43 Відповісти

