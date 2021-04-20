БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
СБУ обнаружила схему воровства дизтоплива на "Укрзализныце" на десятки миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм хищения дизельного топлива в АО "Укрзализныця".

Как сообщает пресс-центр СБУ, "схема" работала в большинстве структурных подразделений компании в течение длительного времени, а убытки от этого механизма могут достигать десятков миллионов гривен.

"Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге", – подчеркивается в сообщении.

В частности, в ходе проведения проверок сотрудники СБУ совместно с представителями офиса безопасности "Укрзализныци" выявили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога".

"Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть выявленные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности АО "Укрзализныця" – руководителю ревизионной комиссии", – сообщает СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали в Харькове организатора схемы при передаче всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

залізниця (884) СБУ (1564) Укрзалізниця (4921)
