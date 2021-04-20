Цены на жилье на первичном рынке в первом квартале выросли на 10%, – Госстат

Цены на первичном рынке жилья в Украине в январе-марте 2021 года выросли на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на вторичном рынке – на 12,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, наибольший рост цен на первичном рынке жилья в первом квартале наблюдается на трехкомнатные квартиры (на 11,7%), тогда как однокомнатные подорожали на 10,8%, двухкомнатные – на 7,9%.

На вторичном рынке больше всего выросли цены на двухкомнатные квартиры (на 13,1%), однокомнатные подорожали на 12,3%, трехкомнатные – на 11,8%.

В то же время, по данным Госстата, в первом квартале рост цен на жилье ускорился как на первичном рынке, так и на вторичном. Так, на "первичке" цены выросли на 4,9% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года (на 5,1% – на однокомнатные квартиры, на 3,7% – на двухкомнатные, на 6,9% – на трехкомнатные).

Отмечается, что в четвертом квартале 2020 года к третьему рост составил на 1,6%.

На "вторичке" в первом квартале цены на жилье выросли на 6,1% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года (на 6,2% – на однокомнатные квартиры, на 6,3% – на двухкомнатные, на 5,9% – на трехкомнатные), тогда как в четвертом квартале 2020 года к третьему они выросли на 1,9%.

Показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на первичном рынке жилья в Украине в 2020 году выросли на 6,9% по сравнению с 2019 годом, на вторичном – на 9,8%.