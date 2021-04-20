"Энергоатом" заказал "Турбоатому" новое оборудование для Запорожской АЭС на 525 миллионов

НАЭК "Энергоатом" и АО "Турбоатом" 20 апреля подписали контракт об изготовлении и поставке конденсатора турбины энергоблока №1 Запорожской АЭС стоимостью 525,8 млн грн.

Изготовление и отгрузку оборудования конденсатора для ЗАЭС-1 планируют завершить до конца мая 2022 года, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

По данным компании, окупаемость затрат составит около 8,5 лет.

И.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что на трех блоках ЗАЭС (№2, 3, 4) уже эксплуатируются новые конденсаторы, кроме того завершается изготовление конденсатора для энергоблока №5. На 2023 год такие работы запланированы на энергоблоке №6 ЗАЭС.

Гендиректор АО "Турбоатом" Виктор Субботин в свою очередь сообщил, что этот заказ позволит загрузить предприятие работой более чем на год.

Ожидается, что замена конденсаторов на энергоблоках украинских АЭС обеспечит прирост электрической мощности турбинного оборудования минимум на 15 МВт.

"Необходимость выполнения работ по замене конденсатора определяется отказом от использования во втором контуре сплавов, содержащих медь – для повышения надежности и безопасности работы парогенераторов. Замена конденсатора позволит повысить эффективность его работы", – пояснил заместитель главного специалиста по атомным электростанцям (по реконструкции турбинного оборудования) ЗАЭС Сергей Мурадханов.