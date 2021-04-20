Выплаты по 8000 тысяч гривен из-за карантина получат 175 тысяч человек, – Минфин

Ожидается, что возможностью получить по 8000 грн из госбюджета в качестве единоразовой выплаты из-за приостановки работы на время карантина воспользуются 175 тысяч граждан, на эти цели будет направлено 1,4 млрд грн из госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как сообщалось, с 19 апреля физлица-предприниматели и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, могут получить от государства выплату в 8000 грн через систему "Дія", если их работа была приостановлена из-за введения карантинных ограничений "красной" зоны.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета изначально планировали выделить 2,9 млрд грн.

Для сравнения, во время локдауна, который длился с 8 по 24 января, общий объем предоставляемой единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн потерявшим доход из-за введения ограничений, составил 3,85 млрд грн, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели – 2 млрд грн.